Dopeman az öccsét és édesanyját is bevette a Digitális Polgári Körébe

Dopeman;Digitális Polgári Körök;

2025-10-15 11:42:00 CEST

A DopArcok DPK-hoz mások mellett az RTL taktikai-pszichológiai realityjében, az Árulókban is szereplő Hír TV-s Mészáros Nóra is csatlakozott.

Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman amellett, hogy az Orbán Viktor által alapított első számú Digitális Polgári Kör tagja, sajátot is alapított DopArcok néven. Ebbe a DPK-ba pedig a családtagjait is bevette: csatlakozott hozzá ugyanis az anyja, Pityinger Lászlóné Kövesdi Hedvig (DPK-profilja szerint: Édesanyám), valamint a testvére, Pityinger KicsiDope Péter (DPK-profilja szerint: gitárművész, rapper, producer) – írja a hvg.hu.

De rajtuk kívül az RTL taktikai-pszichológiai realityjében, Az Árulókban is szereplő Hír TV-s Mészáros Nóra, valamint a Pesti Srácoknál tevékenykedő Ambrózy Áron is tagja lett.

„A DopArcok Digitális Polgári Kör nyitott mindenkire, aki hisz abban, hogy a szeretet, a humor és az intelligencia a jövő útja. Itt értelmes párbeszéd, építő vita és kritikus gondolkodás zajlik – jó modorral, szólás- és gondolatszabadság mellett. Témáink társadalmi, kulturális, szociális és spirituális kérdések” – olvasható a DPK ismertetőjében.

Mint korábban lapunk is többször beszámolt róla, a rapper úgy lett az Orbán Viktor-féle egyes számú Digitális Polgári Kör tagja, hogy diszkográfiája hemzseg az obszcén, a többi között pedofíliára célozgató dalszövegektől, a nők bántalmazása mellett rappelt már kiskorú lányok megerőszakolásáról is.