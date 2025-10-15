Orbán Viktor: A magyarok bizalmát megtartani a világon a legnehezebb dolog

interjú;Orbán Viktor;béke;Donald Trump;

2025-10-15 22:00:00 CEST

Hamarosan találkozója lesz Donald Trumppal, szinte már az is biztos, miről fognak egyeztetni.

A magyar külpolitika a békepártiságáról híres az egész világon – mondta a miniszterelnök a Mandiner YouTube-csatornáján szerda este közzétett nyilatkozatában, azzal kapcsolatban, hogy hétfőn részt vett Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy nemsokára találkozik Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.

A beszélgetést a Magyar Távirati Iroda (MTI) szemlézte. A miniszterelnök a békecsúccsal kapcsolatban úgy fogalmazott: azért voltunk ott, mert ott volt a helyünk.

Kifejtette, hogy mióta Donald Trump visszatért, azóta körülötte formálódik egy világhálózat olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét. Ezek az emberek azért az amerikai elnök körül gyűlnek össze, mert ott van az erő, a képesség. Ennek a hálózatnak Magyarország is része – mondta, úgy folytatva: ha a béke ügyéről van szó, Ukrajnától Ciszjordániáig, akkor a magyarokra lehet számítani.

Ez a hálózat nincs bejelentve, nincs hivatalosan megalakítva, de mi tudjuk egymásról, hogy kik azok a – lassan már több mint egy tucatnyi – vezetők a világban, akik békeügyben segítik egymást, illetve segítik az amerikaiakat.

Kitért arra is, hogy a gázai megállapodás összehozásához nagyon szerencsés csillagállás kellett. Orbán Viktor azt mondta, bármennyire is meglepő, ehhez a sikerhez az amerikai elnöktől – aki nem erről híres – alázat is kellett; az amerikaiak szolgálat iránti alázata nélkül nem jött volna létre a megállapodás.

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a távolmaradására vonatkozó kérdésre a kormányfő azt mondta, a bizottsági elnök a vezetők alkalmazottja, mi őt képviseltük, nem hiányzott ő onnan. Arra a felvetésre, miszerint Trump biztos a győzelmében a 2026-os választásokon, azt mondta: „jó neki”. Közölte, a magyar politika mélységeit kívülről nem lehet látni, itt minden választás – hiába kétharmad a vége – nagyon komoly, gyakran durva, pokrócjellegű összecsapás. Nincs lefutott választás. Aki azt gondolja, itt könnyű választást nyerni, az nem ismeri a magyarokat, nem ismeri Magyarországot, és nem ismeri a választások történetét – mondta. Hozzátette, mindig véresen meg kell harcolni, izzadtságig, az utolsó óráig kell küzdeni az emberek bizalmáért.

„A magyarok bizalmát megtartani a világon a legnehezebb dolog”

– tette hozzá.

A kormányfő kitért arra is, hogy nem is olyan sokára találkozik az amerikai elnökkel: már van időpont, és a tárgyalási témakörök 80 százalékáról megállapodtak. Ha a maradék 20 százalékról is sikerül megállapodni, akkor közösen döntik el, mikor jelentik be a találkozót.

A jelenleg is zajló fideszes aláírásgyűjtéssel kapcsolatban azt mondta, másfél-kétmillió támogatóra van szükség, hogy a magyar miniszterelnök szavának súlya legyen. Mindenkit csatlakozásra biztatott, aki nem szeretné az ukránokat az Európai Unióban látni, aki nem szeretné a fiainkat egy ukrán háborúban látni, és aki nem akarja, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen.