Ezúttal is azonosítottak magyar álmegfigyelőket a Grúziában tartott választáson

Az Európai Demokratikus Választások Platformja (EPDE) 29 álmegfigyelőt azonosított a 2025. október 4-i helyhatósági választásokon, akiknek feladata valójában az volt, hogy segítsék a grúz kormányt abban, hogy legitimnek tűnjön a választás – írja a 444.

Ez már a második alkalom volt, hogy a grúz kormánypárt, a Grúz Álom politikailag elfogult megfigyelőket hívott meg, hogy elfedje a hiteles megfigyelők által jelzett szabálytalanságokat. A portál kiemeli, az EPDE szerint

az „álmegfigyelő” delegációk összetétele túlnyomórészt európai profilt tükrözött, a résztvevők többsége Magyarországról és Franciaországból érkezett.

Volt egy maroknyi résztvevő Lengyelországból, Olaszországból, Máltáról, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból, valamint jelen voltak Fehéroroszország és Üzbegisztán képviselői is, éppen annyi, hogy a delegációk földrajzi sokszínűség látszatát keltsék.

Magyarországról összesen hat álmegfigyelőt azonosítottak:

László András fideszes európai parlamenti képviselő, ő a 2024-es grúz választáson is már részt vett az EPDE szerint álmegfigyelőként,

Hegedűs Barbara Szilvia fideszes országgyűlési képviselő,

Révai-Bere Norbert a magyar országgyűlés külpolitikai tanácsadója, korábbi indiai főkonzul,

Lajkó Fanni az Alapjogokért Központ elemzője,

Juan Efraín Rocha korábbi kormánytisztviselő a Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztályán,

valamint Németh László István, a Recski Szövetség nyugat-dunántúli szervezetének elnöke.

Az EPDE néhány, az álmegfigyelők által tett kijelentéseket is idézett, László András például azt mondta: – A tavalyi parlamenti választások során meggyőződtem arról, hogy a választási rendszer stabil és jól működik a vonatkozó szabályok mentén. Az idei választásra nem érkeztünk nagy csapattal, de érdekes beszélgetéseket folytattunk a szavazókörökben. (...) A technológiailag kiforrott elektronikus választási rendszert nagyon jól fogadták. Az a tény, hogy az eredményeket ilyen gyorsan kihirdették, ennek a technológiának köszönhető.

Hegedűs Barbara így számolt be a tapasztalatairól: – Független nemzetközi megfigyelők vagyunk Magyarországról. Egész nap azt tapasztaltuk, hogy a választási folyamat tükrözi a választók erőfeszítéseit a helyi demokrácia megerősítése érdekében. A választások nagyon átláthatóak és jól szervezettek. Modern technológiát alkalmaznak. Úgy tűnik, a polgárok felismerték a választásokon való aktív részvétel fontosságát. Fontosnak tartják a megfelelő és átlátható képviseletet a városokban és a régiókban.