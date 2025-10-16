Megint elutasította az átmeneti költségvetést a szenátus, marad a kormányzati leállás az Egyesült Államokban

költségvetés;Egyesült Államok;szenátus;

Egy bíró ideiglenesen megtiltotta, hogy a Trump-adminisztráció az érintett intézményeknél szövetségi alkalmazottakat bocsásson el.

Az amerikai szenátus szerdán ismét elutasította az átmeneti költségvetést, ami lehetővé tenné a szövetségi kormányzati intézmények működésének újraindulását.

A kongresszus felsőházában október eleje óta kilencedik alkalommal szavaztak az ideiglenes büdzséről szóló határozatról. Az elfogadáshoz minősített többségre, azaz a 100 tagú szenátusban 60 szavazatra van szükség, ami azt jelenti, hogy

legkevesebb 7 demokrata szenátornak is meg kellene szavaznia a javaslatot, ugyanakkor eddig csak hárman voltak hajlandóak a republikánus többséggel voksolni a hivatalok újranyitása érdekében.

Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke szerdán arra hívta fel a figyelmet,y a Fehér Ház minden igyekezete csak átmeneti lehet, hogy költségvetési átcsoportosítások révén a hadsereg tagjai megkapják kétheti járandóságukat. Hozzátette, a tovább húzódó politikai patthelyzet nyomán fennáll a kockázat, hogy október végén már a katonák sem jutnak hozzá fizetésükhöz. J. D. Vance alelnök a hétvégén egy interjúban jelezte, hogy a Fehér Ház akár a vámokból származó bevétel terhére is biztosítani fogja a katonák ellátását, valamint bizonyos szociális segélyeket.

Mike Johnson szerdán a demokraták által előidézett helyzetről beszélt, és azt állította, hogy a másik párt képviselői a kormányzat megbénításának árán is kitartanak követelésük mellett. A demokraták feltételeinek középpontjában a széles körű, szociális alapú egészségügyi ellátás fenntartása áll. A republikánusok szerint a demokrata követelés arról szól, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók továbbra is ingyenes egészségügyi ellátáshoz jussanak.

Egy szövetségi bíró szerdán

ideiglenesen megtiltotta a Trump-adminisztráció számára, hogy a kormányzati leállás idején elbocsásson szövetségi alkalmazottakat az érintett intézményeknél.

Susan Illston bíró San Franciscóban kiadott határozata szerint az adminisztráció „megfontolás nélkül cselekszik”.

A Fehér Ház igazgatási és költségvetési irodájának igazgatója a múlt héten közölte, hogy megkezdődnek a korábban kilátásba helyezett leépítések, amelyek során a leállás időszakát kihasználva az átmeneti szabadságra küldött közalkalmazottak közül többeket véglegesen elbocsátanak. Az Trump-adminisztráció a szövetségi intézmények létszámcsökkentését hivatalba lépésekor határozta el a takarékosság jegyében.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán a kormányzati leállás kapcsán azt mondta, hogy a kialakult helyzet naponta 15 milliárd dollár (5 ezer milliárd forint) kárt okoz az amerikai gazdaságnak.

Az amerikai szövetségi intézmények és költségvetésből finanszírozott szervezetek október elseje óta nem kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeket, miután szeptember 30-án lejárt az előző költségvetési törvény, és az átmeneti büdzsét nem sikerült elfogadni.

A kormányzati leállás miatt október eleje óta az Egyesült Államok több repülőterén alakultak ki fennakadások a szövetségi irányítószemélyzet hiánya miatt. A fővárosban, Washingtonban a költségvetés hiánya miatt bezártak a turisták körében népszerű múzeumok is, valamint a Capitolium látogatóközpontja, és nem fogad látogatókat a világon legtöbb kötettel rendelkező kongresszusi könyvtár sem.

Az Egyesült Államok történetében a leghosszabb kormányzati leállás 35 napig tartott 2018 végén és 2019 elején, Donald Trump első elnöksége idején, de az akkor nem vonatkozott a szövetségi intézmények teljes körére. A teljes kormányzati leállások amerikai rekordja 21 nap, ami 1995-1996 fordulóján alakult Bill Clinton elnöksége idején a költségvetés körüli vita miatt.