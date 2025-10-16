Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt a kötcsei incidense miatt

garázdaság;nyomozás;Kötcse;gyanúsítás;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-10-16 15:32:00 CEST

A Tisza Párt rendezvényének napján egy kormánypárti újságírót lökött meg a vállával és a könyökével a volt vezérkari főnök. A garázdaság miatt indított nyomozást koncepciós eljárásnak, ócska lejáratásnak tartja.

Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt – írja a hvg.hu a volt vezérkari főnökrő a Magyar Nemzet értesülése alapján. A múlt héten lapunk is írt arról, hogy garázdaság gyanújával nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei incidense ügyében.

Az eset szeptember 7-én történt a Tisza Párt rendezvényén. Itt a Mandiner munkatársa kérdést próbált feltenni a Magyar Honvédség korábbi parancsnokának, Ruszin-Szendi Romulusznak, aki ekkor többször, a vállával és a könyökével meglökte a kormányzati portál munkatársát. A történtekkel kapcsolatban mind ifj. Tényi István, mind Budai Gyula országgyűlési képviselő a hatóságokhoz fordult, amely már elrendelte a felderítést.

– Kevesebb mint két hét alatt öt különböző eljárásban hallgattak meg: volt ebben közigazgatási eljárás, szabálysértési és büntetőügy is. Természetesen egyiknek sincs valóságalapja, ez egy ócska lejárató kampány. Az egyik vidéki rendőrségen már ott várt rám a kormánypropaganda. Vajon honnan tudták, mikor és hol lesz a meghallgatás? De engem nem kell félteni, voltam már éles bevetésen, nem pont a fideszes janicsároktól fogok megijedni. A rendőr kollégákat viszont sajnálom, méltatlan helyzetbe hozza őket a hatalom azzal, hogy ennek a koncepciós eljárásnak a lefolytatására kényszeríti őket – tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.

Nem ez az első büntetőeljárás, amely Ruszin-Szendi Romulusszal összefüggésben indult, miután csatlakozott a Tisza Párthoz. Nyomozás folyik Dunakeszin épült villája miatt is, hűtlen kezelés bűntettének gyanúja alapján, az ügyben egyelőre nincs gyanúsított. Egy másik eljárás szerint a korábbi parancsnok a Honvédkórházban államilag nem finanszírozott egészségügyi beavatkozáson – konkrétan zsírleszíváson – vett részt. Fegyverviselésével kapcsolatban is indult intézkedés: egy nyilvános fórumon engedéllyel tartott lőfegyvert viselt az oldalán, ezért másnap rendőrök jelentek meg a lakásán, és a pisztolyt lefoglalták.