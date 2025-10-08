Garázdaság gyanújával indult nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei incidense ügyében

garázdaság;nyomozás;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-10-08 21:02:00 CEST

Az eset szeptember 7-én történt a Tisza Párt rendezvényén.

Garázdaság gyanújával nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei incidense ügyében – közölte a rendőrség a Magyar Nemzet megkeresésére.

Az eset szeptember 7-én történt a Tisza Párt rendezvényén. Itt a Mandiner munkatársa kérdést próbált feltenni a Magyar Honvédség korábbi parancsnokának, Ruszin-Szendi Romulusznak, aki ekkor többször, a vállával és a könyökével meglökte a kormányzati portál munkatársát.

A történtekkel kapcsolatban mind ifj. Tényi István, mind Budai Gyula országgyűlési képviselő a hatóságokhoz fordult, amely már elrendelte a felderítést.

Nem ez az első büntetőeljárás, amely Ruszin-Szendi Romulusszal összefüggésben indult, miután csatlakozott a Tisza Párthoz. Nyomozás folyik Dunakeszin épült villája miatt is, hűtlen kezelés bűntettének gyanúja alapján, az ügyben egyelőre nincs gyanúsított. Szintén Budai Gyula feljelentése nyomán zajlik eljárás, mivel a korábbi parancsnok a Honvédkórházban államilag nem finanszírozott egészségügyi beavatkozáson – konkrétan zsírleszíváson – vett részt. Fegyverviselésével kapcsolatban is indult intézkedés: egy nyilvános fórumon engedéllyel tartott lőfegyvert viselt az oldalán, ezért másnap rendőrök jelentek meg a lakásán, és a pisztolyt lefoglalták.