Dobrev Klára EP-vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte az Orbán-kormány EU elleni kémkedésének kivizsgálására

Orbán-kormány;Európai Parlament;vizsgálóbizottság;kémbotrány;Dobrev Klára;Ursula von der Leyen;Várhelyi Olivér;

2025-10-17 15:53:00 CEST

Megkezdte az ehhez szükséges aláírásgyűjtést; a Tisza Párt képviselőit is kéri, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője felhívta a figyelmet arra, soha nem fordult még elő az Európai Unió történetében, hogy egy tagország kormánya kémkedjen az uniós intézmények ellen. Dobrev Klára szerint ez árulás.

Várhelyi Olivér, a Fidesz európai biztosa még az európai állandó képviselet vezetőjeként irányíthatta azt az időszakot, amikor magyar kémtevékenység folyt az uniós intézmények ellen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már meghallgatta Várhelyit, aki ugyan tagad, de a bizonyítékok ellene szólnak – emelte ki az ellenzéki EP-képviselő.

Dobrev Klára bejelentette, hogy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezett az Európai Parlamentben annak kivizsgálására, mi történt, mit is tett pontosan az Orbán-kormány. Szerinte a vizsgálóbizottságnak egyértelmű válaszokat kell adnia: kik vettek részt a kémkedésben, mi volt Vlagyimir Putyin szerepe, és más uniós intézményekben is jelen voltak-e kémek. „A Fidesz ezt nem tudja megakadályozni, mert az Európai Parlament nem olyan, mint a magyar: itt a Fidesz csak egy csepp a tengerben” – jegyezte meg a DK elnöke, hozzátéve, hogy a szükséges aláírások gyűjtése már megkezdődött.

Dobrev Klára a Tisza Párt európai parlamenti képviselőit is felkérte hogy aláírásukkal ők is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Szerinte közös feladatunk megmutatni, hogy nem Magyarország az áruló, hanem az Orbán-kormány.