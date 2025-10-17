Sok dolga lesz a TEK-nek, amikor Budapestre jön Donald Trump és Vlagyimir Putyin

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő, kiemelten védett személyek – Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke – biztonságának garantálásában – közölte a szervezet pénteken a Magyar Távirati Irodával (MTI).
A közlemény szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja.
A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést; a nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal együttműködve – gondoskodnak a védett személyek és a delegációk biztonságáról.