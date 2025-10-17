Sok dolga lesz a TEK-nek, amikor Budapestre jön Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin;Terrorelhárítási Központ;Donald Trump;

2025-10-17 17:45:00 CEST

Már megkezdték a felkészülést.

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő, kiemelten védett személyek – Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke – biztonságának garantálásában – közölte a szervezet pénteken a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A közlemény szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja.

A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést; a nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal együttműködve – gondoskodnak a védett személyek és a delegációk biztonságáról.