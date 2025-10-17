Az irodalmi Nobel-díj és a nagy érdeklődés miatt miatt tovább tart nyitva a szentendrei Krasznahorkai-kiállítás

kiállítás;Szentendre;Krasznahorkai László;Művészet Malom;

2025-10-17 17:31:00 CEST

2026. január 4-ig lesz nyitva a tárlat.

A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László prózavilágát bemutató kiállítást. A tárlat január 4-ig látható a szentendrei MűvészetMalomban – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Ferenczy Múzeumi Centrum pénteki közlése szerint a Minduntalan című tárlat az író életművének kulcsmotívumai köré szerveződött. Célja, hogy Krasznahorkai László következetesen épülő prózájának összetettségét, kapcsolódásait, az emberi lét alapjait érintő kérdésfeltevéseit az érdeklődő látogatók számára – a képzőművészettel összekapcsolva – átélhetővé tegye.

Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtörténész, a kiállítás kurátora látványos, kreatív installációkkal közelítette meg Krasznahorkai összetéveszthetetlenül egyedi prózavilágát. A kiállítás nem kronologikusan építkezik, hanem installatív módon képezi le az író prózájának alapvető hangsúlyait, érzékeltetve az indázó mondatok és a mondandó útvesztő jellegét, miközben a regényíró alakját fotók, dokumentumok és kéziratok hozzák közelebb a nézőhöz.

A tárlaton az író fordítóival készült interjúk tudatosítják nemzetközi népszerűségét; a Krasznahorkai-világ kiterjesztéseként jelennek meg az inspiratív együttműködésben született Tarr Béla-filmek, és külön teret kapnak a szentendrei művészeti szcénához fűződő kapcsolatai. A kiállítás egyik látványos eleme a Magyar Állami Operaház hatalmas bálnadíszlete, amely az első magyar nyelven írott Eötvös Péter-opera számára készült. A zeneszerző Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényének zenés adaptációját állította színpadra.

Október 19-én, vasárnap 16 órától különleges slam poetry programot tartanak a tárlaton: fellép Kovács Nóra Judit, Perei Vivien, Pion István, Sárközi Richárd és Tolvaj Zoltán.

A kiállítás csütörtök és vasárnap között, január 4-ig 10 és 18 óra között látogatható a szentendrei MűvészetMalomban.