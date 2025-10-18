Reagált a DK gyónási titokról szóló törvényjavaslatára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

törvényjavaslat;állásfoglalás;Demokratikus Koalíció;Magyar Katolikus Püspöki Konferencia;gyónás;

Megdöbbenéssel értesültek a történtekről.

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné – közölte péntek délután a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK).

Az MKPK Állandó Tanácsa nyilatkozatában kiemeli: „ez súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik. Ennek az Egyházi Törvénykönyvnek a 983. kán. 1.§-a szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót »bármi okból akárcsak részben is elárulja«. Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1.§-a elrendeli, hogy »az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik«. Az Apostoli Penitenciária újabban, tekintettel a gyónási titok elleni támadásokra, megújította és hangsúlyozta ezt a kötelességet, amelyet egyházunk papjai sokszor életük árán is megtartottak. Ennek vértanújaként tiszteli az Egyház Nepomuki Szent Jánost.”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozzáteszi, sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

„Hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni”

– szögezi le a közlemény, mely azzal zárul: „feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért”.

Mint megírtuk, nemrég Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke állt elő a követeléssel, hogy gyermekbántalmazás esetén ne érvényesülhessen a gyónási titok. Ma ugyanis – tette szóvá a pártelnök – egy pap törvényesen eltitkolhatja, ha tudomására jutott egy pedofil bűntett. Dobrev Klára nyomatékosította: törvényben kell előírni, hogy a kiskorúakat érintő szexuális bűncselekmények esetében mindenkinek, az egyházi személyeknek is legyen feljelentési kötelezettsége.

Időközben a DK benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében az egyházi személyekre is vonatkozna a jelentési kötelezettség „gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények” esetén, és tanúvallomást kellene tenniük akkor is, ha gyónás keretében jutottak hozzá ezekhez az információkhoz.