Magyar Péter Facebookon gratulált Orbán Viktornak a „lex gurigához”

Tizenöt év kormányzás után Orbán Viktor eljutott oda, hogy meg kéne oldani, hogy legyen a kórházainkban szappan és vécépapír – állapította meg Magyar Péter a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Közlönyben péntek este megjelent rendeletből kiderült: központosítják a kórházak vécépapír-ellátását, 2026. január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladata lesz a betegforgalom számára megnyitott mosdókban a kézmosószer- és toalettpapír-ellátás biztosítása.
A Tisza Párt elnöke megjegyezte, Orbán Viktor – miközben 5 dimenziós világmegváltást játszik – egy átlagos hétfőt sem tud megszervezni Magyarországon.
„Kigyulladó mozdonyok, összeomló közszolgáltatások, kisemmizett nyugdíjasok, Európa-rekorder infláció, 10 ezer megszüntetett kórházi ágy és 225 bezárt kórházi osztály, megélhetési válság és magára hagyott magyar vidék. Ez Európa leggazdagabb miniszterelnökének mérlege. Minden más porhintés és propaganda hazugság”
– jelentette ki.
Majd gratulált a miniszterelnöknek a „lex gurigához”, egyben sajnálatát fejezte ki, amiért nincs matematikai Nobel-díj, „mert most Takács Péter jó esélyekkel indulna érte, hiszen pár hete még azt mondta, hogy matematikai képtelenség, hogy minden magyar kórházban legyen vécépapír”. Most pedig – fűzte hozzá – megpróbálják megoldani egy kormányrendelettel ezt az óriási feladvány.
Magyar Péter közölte, kevesebb mint hat hónap múlva arról döntünk, hogy „továbbra is maradunk-e egy átverés show statisztái, vagy végre elindulunk egy működő és emberséges ország felé”. Találkozunk október 23-án 14.00 órakor Budapesten a Nemzeti Meneten – üzente bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.Központosítják a kórházak vécépapír-ellátását MagyarországonMagyar Péter: Kedves Fidesz-szavazók, várunk benneteket is a Nemzeti Meneten