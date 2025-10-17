Budapest;Vlagyimir Putyin;légtér;nemzetközi elfogatóparancs;Donald Trump;mentesség;béketárgyalások;EU-szankciók;

2025-10-17 20:26:00 CEST

EU-s engedély kellhet ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin Budapestre repüljön tárgyalni Donald Trumppal

A hatályos uniós szankciók alapján Oroszország ellen általános repülési tilalom van érvényben, az EU-tagországoknak egyénileg kell dönteniük az ideiglenes feloldásról. Ukrajnán keresztül jönni elég veszélyes lenne.