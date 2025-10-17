EU-s engedély kellhet ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin Budapestre repüljön tárgyalni Donald Trumppal

Az orosz légi közlekedés EU-s tilalma megnehezíti Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját – írja a Politico, kiemelve, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról, az esetleges békéről való tárgyalások azért a magyar fővárosban lesznek, mert Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt baráti kapcsolatokat ápol Oroszország és az Egyesült Államok vezetőjével.
Uniós tisztségviselők szerint az egyes tagországok egyénileg adhatnak engedélyt Vlagyimir Putyinnak, ha az orosz elnök nem kerülőúton, a Balkánon át vagy a számára veszélyes Ukrajnán át akarja megközelíteni Magyarországot. A Politico kitért arra, hogy az uniós szankciók jogi szövege alapján a nemzeti hatóságok kivételt tehetnek az orosz utazási tilalom alól, ha az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy a rendelet céljaival összeegyeztethető bármely más célból szükséges.Szijjártó Péter közölte, elkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójának a szervezése
Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy jelenleg sem Vlagyimir Putyin, sem az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov nincs egyéni utazási tilalom alatt. Ugyanakkor egy másik lehetséges akadály Vlagyimir Putyin számára az a tény, hogy jelenleg a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene – egy olyan parancsot, amelyet Magyarországnak, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság aláírójának, elméletileg végre kellene hajtania Vlagyimir Putyin belép az országba. Az Orbán-kormány az idén kezdeményezte a kilépését a hágai székhelyű testületből, de az hosszabb folyamat. Ennek ellenér Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy Magyarországon biztosítani fogják az orosz elnök be- és kilépését és szabad mozgását.Sok dolga lesz a TEK-nek, amikor Budapestre jön Donald Trump és Vlagyimir PutyinOrbán Viktor: Megtörtént az egyeztetés Vlagyimir PutyinnalDonald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról