Minden budapesti választókerületben indul, Hadházy Ákos és Magyar Péter ellen is állít jelöltet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2025-10-20 15:47:00 CEST

Arról nincs információjuk, hogy a választási bejutási küszöb csökkentésére készülne a Fidesz, olyan pletykákat viszont hallani, hogy bizonyos számúra megemelt párttagságban kötnék ki az induláshoz szükséges feltételt. Országos bulisorozat, közérdekű ötletpályázat, harc egy példátlan választási csalás és a bántalmazás ellen.

Minden budapesti választókerületben, így Zuglóban és Hegyvidéken is indít jelöltet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a 2026-os választáson. – derült ki egy hétfői sajtó háttérbeszélgetésén, ahol Nagy Dávid parlamenti listavezető ismertette a részleteket. Az egyéni indulóikat várhatóan november végén mutatják be, bár pontos időpont még nincs; vélhetően a Tisza Párt aspiránsainak megnevezése után fog megtörténni. – Mi kispárti-, a rendszerváltozásért áldozatokat hozó stratégiával megyünk neki a választásoknak – húzta alá Nagy Dávid.

Mint megtudtuk, országszerte továbbra is 70-80 jelölttel számolnak; ám azt ígérik csak olyan helyen állnak rajthoz, ahol nem veszélyeztetik Magyar Péter jelöltjeinek győzelmét. – Azt nem értjük, hogy Zuglóban miért indítanák el Hadházy Ákos ellen Bódis Krisztát, hiszen ő a tevékenységét nem ott végzi. De ezt a Tisza belügyének tartjuk – kommentálta az esetleges ellenzéki versenyt a Népszavának Nagy Dávid, hangsúlyozva: ugyan ők is saját zuglói jelölttel készülnek, náluk más a helyzet, mint a Tisza Pártnál. (Kovács Gergely MKKP-társelnök korábban csak annyit mondott, ő maga nem indul Hegyvidéken Magyar Péter ellen – a szerk.) Hiszen a kutyapárti induló 2022-ben sem állta útját Hadházy Ákos újrázásának. A független képviselővel egyébként „szoktak beszélgetni”, de egyelőre semmi konkrétum nincs azt illetően, hogy 2026-ban már visszalépnének-e a javára.

Ahogy arról sincs információjuk, hogy a választási küszöb csökkentésére készülne a Fidesz. Olyan pletykákat viszont hallani, hogy bizonyos számúra megemelt párttagságban kötnék ki a választási induláshoz szükséges feltételt. Ezzel leginkább a Tisza és a Kutyapárt dolgát nehezítenék meg – fejtette ki a listavezető.

Az MKKP október 23-án külön közvetítéssel készül a Mester utcai Pacsiban, ahol történészek, szakkommentátorok és tudósítók segítségével értelmezik Orbán Viktor és Magyar Péter ünnepi beszédeit. Ezzel az ünnep középutas értelmezése a céljuk, alternatívát nyújtva a Nemzeti- és Bélemenet kettőssége helyett. Hiszen ezek a rendezvények vélhetően idén sem a nemzeti ünnepről fognak szólni. – mondta Nagy Dávid.

December 6-án országos bulisorozattal ünnepelnek. Papíron ugyanis ekkor lesz a párt 11 éves, bár hivatalosan csak 10 éve jegyezték be.

Mindeközben adatgyűjtő kampányt is indítanak november közepéig, válaszként a DK és a Fidesz adatbekérő akcióira. Az elgondolásuk ezzel az, hogy míg DK a bántalmazott gyermekek védelmére, a Fidesz pedig a háború elkerülésére hivatkozva gyűjti a választói elérhetőségét, a Kutyapárt egyszerűen annyit mond: „Ha támogatsz minket, akkor írd alá!” .A kampánypénzüket idén is „elosztogatják”, a támogatásokra közérdekű ötletpályázatot írnak ki civileknek és alapítványoknak, a pénzeket pedig 2026 márciusában folyósítják.

A gyermekvédelem ügyében is folytatják a harcot, a korábbi Kossuth téren tartott néma tüntetés után szakemberekkel egyeztettek, történeteket gyűjtöttek a gyermekotthonokból. Kiemelten szeretnék népszerűsíteni a nevelőszülőséget, hiszen szerintük ez jobb a gyermekeknek, mint otthonban felnőni. Kritikájuk szerint azonban a „Zsolt bácsizás” nem visz előre, inkább segíti a Fideszt azáltal, hogy a rendszerkritika helyett egyetlen arcra redukálja az ügyet. „A Zsolt bácsizás olyan hatással van erre az ügyre, mint a NASA-nál két pótrakéta, amik leválnak a sztratoszférához érve.” – hangsúlyozta a Kutyapárt listavezetője, leszögezve: a teljes gyermekvédelmi rendszert illetően továbbra is az átláthatóságot sürgetik, hiszen a jelzőrendszerek láthatóan most sem működnek.

Hasonló eset, hogy Kazinczy Krisztina, a párt budafoki önkormányzati képviselője második alkalommal sem fogadta el az egyik óvoda önkormányzati beszámolóját egy bántalmazási eset miatt, és ebben már az ottani testületi többség is vele tartott. Olyan ügyről van szó, ahol a rendőrség nyomozott, és megállapította a bántalmazás tényét, de a fideszes önkormányzat nem lépett, a bántalmazó óvónő továbbra is a helyén van.

Az általuk elbukott józsefvárosi időközi választás során a párt szerint példátlan választási csalás történt: becslésük szerint 30 millió forintnyi élelmiszercsomagot osztott ki a Fidesz a szavazók befolyásolására, de a Kutyapárt így is 5 százalékkal jobb eredményt ért el, mint az összefogás 2024-ben. Az egészet azonban intő jelnek tartják ezt azok számára, akik 2026-ra könnyű kormányváltást remélnek.

A kampányban a választási listájuk 5 fő arcával, minimális erőforrásból akarják a lehető legtöbbet kihozni. A választási visszalépések körüli nyomás is enyhült szerintük, és az emberek számára üvöltőpontokat szerveznek városszerte; ennek célja, hogy valahol levezethessék a feszültséget, miután esetleg fideszesekkel, és Mi Hazánk-szimpatizánsokkal beszéltek.