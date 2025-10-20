Orbán Viktor álhírbotránynak nevezte a parlamentben a Szőlő utcai ügyeket

Orbán Viktor;Országgyűlés;azonnali kérdések;

2025-10-20 18:29:00 CEST

Az Országgyűlés azonnali kérdések órájában a DK-s Arató Gergely ismét a miniszterelnököt szembesítette a hatóságok által közölt tényekkel.

Az elmúlt négy hétben teljesen összeomlott a kormányzati kommunikáció a Szőlő utcai és más pedofilügyekben – hangsúlyozta Arató Gergely az Országgyűlésben. A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője újfent a Szőlő utcai, illetve a Zsolt bácsis botrányról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt. – Semjén Zsolt korábban azt mondta, hogy már tíz éve zajlik nyomozás, majd Gulyás Gergely és Tuzson Bence közölte, hogy nem így van. A Belügyminisztérium (BM) legfrissebb válaszában azt közölte velem, hogy három ügy van, amely közül az egyik már hat éve zajlik – emelte ki Arató, akinek legfrissebb információját a Népszava három hete megírta.

Igaz annyival több az információ, hogy az illetékesek most már azt is elismerték, amit a fideszes politikusok mindeddig tagadtak, hogy Juhász Péter Pál két kiskorú áldozata ügyében is nyomoznak, az áldozatok közül volt, aki meg is szólalt. – Azt az állításukat pedig, hogy a Szőlő utcai ügynek nincs kapcsolata Zsolt bácsi ügyéhez, a hatóságok cáfolták, amikor a vlogger Juhász Péternél a Zsolt bácsis felvételt keresték a Szőlő utcai ügyben. Miközben Tuzson Bence titkosszolgálati akcióról, Rogán Antal pedig egyenesen államellenes összeesküvésről beszélt, Önök akadályozzák az igazság kiderítését, leszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságot, nem akarják megvédeni a gyerekeket, összeomlott a politikájuk – szegezte mindezt a kormányfőnek az ellenzéki politikus.

Arató felidézte, hogy amikor korábban kérdezte Orbánt, hogy kormányának melyik tagja hazudik, akkor ő Semjén Zsolt mögé bújt. – Kérdés, hogy most is mások mögé bújik-e, mint a kegyelmi ügyben, és leváltja alkalmatlan minisztereit: Semjént, Rogánt, Tuzsont, vagy végre vállalja a felelősséget és saját maga mond le – mondta a DK-s képviselő.

– A DK szájából az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik. A Szőlő utcai botrányból annyit tudunk, hogy Önök álhírbotrányt gerjesztettek. Kiderült, állításaiknak semmilyen ténybeli alapja nincs, amit csinálnak, az vádaskodás és rágalmazás, soha senki semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni. A hatóságok teszik és tegyék is a dolgukat, a rágalmazók – és ön egy rágalmazó – a bíróság előtt kell felelniük – vetette oda válaszában Arató Gergelynek Orbán Viktor, akinek szavait vastapssal kísérte a mosolygó Semjén Zsolt és a többi fideszes képviselő.

Erre reagálva a DK-s politikus felháborodva szólt. – Önnek van képe álhírbotrányról beszéni? Álhír, hogy az egyik nagy gyermekvédelmi intézet vezetője, akit Önök neveztek ki, prostitúciós hálózatot szervezett? Álhír, hogy három ügyben zajlik nyomozás ebben az egy intézetben? Álhír az, hogy 1030 ügyben tettek feljelentést a gyermekvédelmi rendszerben? Ezeket mind az Ön kormányának tagjai válaszolták különböző kérdésekre. A miniszterelnök most, itt sem hajlandó válaszolni a kérdésekre, csak védi a nemzet Tartuffe-jét, az Ön kiszolgálóit, de építhet magának akármekkora piramist vagy színpadot itt a Kossuth téren, válaszolnia kell a kérdésekre, ha nem most, akkor később – figyelmeztetett Arató Gergely. Mert szerint felelnie kell azoknak, akik kinevezték, támogatták, fedezték a pedofilokat a gyermekvédelmi rendszerben. Felelniük kell a politikai bújtatóknak, azoknak, akik mindent megtesznek még most is, hogy eltitkolják ezeket az ügyeket.

– Azt a régi kommunista reflexet szeretném egy szó erejéig illetni, amely egyszerűen csak egy színpadnak nevezi a nemzeti ünnepünk október 23-a megünneplésére készülő összejövetelt, ne beszéljen így október 23-ról, akkor sem, ha Ön annak a pártnak a színeiben képviselő, amelynek akár oka is lenne, hogy így beszéljen – háborodott fel a viszontválaszában a kormányfő. Majd Orbán Viktor megismételte a fenyegetést: „Álhírbotrányról van szó, önök kormánytagokat rágalmaztak meg. Ön személy szerint is kormánytagokat rágalmazott meg. Ez bűncselekmény, és nagyon remélem, hogy amikor majd a számonkérés megérkezik, amikor a jogi eljárások Önökkel szemben megindulnak, akkor nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni.”