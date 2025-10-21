Orbán Viktor: A lehető legszigorúbban kivizsgáljuk a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit

tűz;MOL;Orbán Viktor;olajfinomító;Pintér Sándor;

2025-10-21 09:30:00 CEST

A miniszterelnök kedd reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel.

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van – közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzésében azt ígérte,

a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Mint megírtuk, hétfő este lángok csaptak fel a Mol százhalombattai olajfinomítójának a területén, az incidenst a tűzzel és a robbanásokkal együtt az Időképnek a tököli repülőtéren kihelyezett webkamerája is rögzítette. A katasztrófavédelem kedd reggel közölte, hogy a tüzet hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak.

A MOL arról tájékoztatta Csőzik László érdi és Vezér Mihály százhalombattai polgármestert, hogy a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében ütött ki tűz. A tájékoztatás szerint a tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.