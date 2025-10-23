Igyunk egy vajsört az Abszol úton!

Milyen hely lenne a világ, ha létezne láthatatlanná tévő köpeny, mindent megjavító varázslat, szerencselé, teleportálás és mágia? Valószínűleg sokkal jobb! A misztikum és a kaland utáni vágy az egyik oka annak, hogy a Harry Potter-kötetek és a varázsvilág már 28 éve tartják lázban a világot. A szeretet és rajongás mit sem csökken, a technológia fejlődésével pedig új távlatok nyílnak. Edinburghban és a skót felföldön jártuk végig az ikonikus Harry Potter-helyszíneket, de azok számára is akad néhány tippünk, akik csak várost nézni készülnek Skócia fővárosába.