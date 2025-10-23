A négylábú szerepe mitikus volta ellenére is világosabb, mint J. K. Rowling álláspontja.
Milyen hely lenne a világ, ha létezne láthatatlanná tévő köpeny, mindent megjavító varázslat, szerencselé, teleportálás és mágia? Valószínűleg sokkal jobb! A misztikum és a kaland utáni vágy az egyik oka annak, hogy a Harry Potter-kötetek és a varázsvilág már 28 éve tartják lázban a világot. A szeretet és rajongás mit sem csökken, a technológia fejlődésével pedig új távlatok nyílnak. Edinburghban és a skót felföldön jártuk végig az ikonikus Harry Potter-helyszíneket, de azok számára is akad néhány tippünk, akik csak várost nézni készülnek Skócia fővárosába.
Négy érdeklődő, tíz perc. Ennyi volt az egész.
A Dumbledore titkai az eddigi legjobb Legendás állatok epizód: az új színészek, Mads Mikkelsen és Jude Law színesítik a varázslóvilágot. Kérdés azonban, hogy túlél-e a franchise.
A Jóbarátok után a varázslóvilág is megelevenedik egy különkiadás keretében, melyben eddig sosem látott klipek és meglepetések várják a nézőket.
November 15-én volt éppen húsz éve, hogy a Harry Potter és a bölcsek köve első magyar kiadása megjelent az Animus Kiadó gondozásában, hatezer példányban. A mostanra hét kötetre rúgó regényfolyam, melyből csak Magyarországon több mint egymillió példányt adtak el, olvasási bummot eredményezett, forradalmasította az ifjúsági könyvkiadást, és ma már a generációs hatása is elvitathatatlan. A Harry Potter világa épp azt jelenti az Y generáció számára, mint amit a Star Wars-univerzum a mai 40-50 éveseknek.
Vajon mit teszünk az internettel, és mit tesz az internet velünk? A digitális nyomok olvasói egyre többet tudnak erről, és olyan kérdések foglalkoztatják őket, mint hogy felforgatják-e az életünket a Harry Potter-rajongók és kell-e félnie a Fidesznek a mikrocelebektől. Az online közösségi médiumok és a valós élet kölcsönös egymásra hatásáról kérdeztük Dessewffy Tibor szociológust.
Állítólag, akik sokat olvasnak, kedvesebben fordulnak mások felé, mint azok, akik tévénézéssel töltik az idejüket. Matuska Mircsi coach, civilben könyvmoly a könyveknek ezt a személyiségformáló, áldásos hatását használva és kihasználva tart önismereti alkalmakat.
Huszonegy év alatt felforgatta a világot, és sok iskolában irodalom órának is témája J. K. Rowling regénysorozata. A történet több generációval szerettette meg az olvasást, bár ma már sokan inkább a filmből ismerik.
Vajon van-e létjogosultsága a fantasy és a tudományos-fantasztikus regényeknek a magyar irodalom órákon? – vetődött fel a kérdés egy beszélgetésen.
A fantasztikus univerzumok iskolái sokban hasonlítanak a valósakhoz, a szegregáció épp úgy jelen van, mint a zaklatás, bántalmazás. Csakhogy nem ezért lenne érdemes a sci-fit, bevinni az iskolák falain belülre, hanem azért, mert a képzelt világok elemzése segíthet megérteni jelen társadalmunk problémait is – a "Nevelj jedit! – A képzelet pedagógiája" című kötet szerkesztőjével, Nagy Ádámmal a Vasárnapi Hírek beszélgetett..
Varázslatos Harry Potter-gyűjtemény a British Library-ben: J. K. Rowling rajzai és jegyzetei a kasszasiker tárlat igazi slágerei.
Az indonéz piacokon az elmúlt 20 évben meredeken emelkedett az eladásra kínált, vadorzók által befogott védett baglyok száma. A bagolymánia felfutásáért az éppen húsz éve kezdődött Harry Potter-széria a felelős, amelyben a varázslóinas hűséges háziállata és személyes postása egy Hedvig nevű gyöngybagoly. A bagoly háziállatként való otthoni tartásra teljesen alkalmatlan.
Ötvenedik születésnapján az alkalmi ruhájára írta rá egy új történetét J. K. Rowling. A ruha azóta a gardróbjában lóg - mesélte a CNN-nek adott interjújában az írónő.
Amikor a Bloomsbury könyvkiadó 1997. június 26-án piacra dobta egy teljesen ismeretlen angol írónő, bizonyos Joanne Rowling kötetét, amely a Harry Potter és a bölcsek köve címet viselte, a cég nem fűzött vérmes reményeket a várható sikerhez: az első kiadásból mindössze 500 példányt nyomtatott.
A Harry Potter-könyvek sikerszerzője, J. K. Rowling piacra dobta Amphitrite nevű hajóját, ami egyrészt gyönyörű, másrészt meglehetősen drága, hiszen a leendő vevőnek 19,2 millió dollárt kellene leszurkolni érte. Kész szerencse, hogy heti 130 ezer dollárért ki is bérelhetjük – írja a Gazdagisztán blog.
Hetvenhét éves korában meghalt John Hurt Golden Globe- és BAFTA-díjas angol színész, a Harry Potter-filmek varázs-pálca készítő Ollivanderje, az Űrgolyhók és Az elefántember népszerű szereplője.
Elképesztően drága összegért, 8300 angol fontért - vagyis 3 millió forintért - árulnak jegyeket az üzérek a londoni West Enden, a Palace Színházban június 7-én bemutatott Harry Potter és az elátkozott gyermek (Harry Potter and the Cursed Child) című produkcióra.
J. K. Rowling szerint "egy rasszista csoport" támadja a közösségi médián az új Harry Potter-színdarab fekete színésznőjét, akinél "nem választhattak volna jobbat" a felnőtt Hermione szerepére.
Az egyik angol könyvkiadó a regénykézirat szerzőjének azt javasolta: iratkozzon be egy írótanfolyamra. A hölgyet, – igaz, még a Harry Potter előtt – történetesen J.K. Rowlingnak hívták.
A filmbarátokon kívül talán kevesen tudják, hogy az első Drakula filmek főszereplő színésze a magyar Lugosi Béla volt, aki – a Tanácsköztársaság idején vállalt szakszervezeti funkciója miatt - politikai emigránsként került Amerikába, ahol először színházban többször eljátszotta a vérszívó erdélyi vámpírt. (Frankensteint már nem vállalta, mert az beszélni sem tudott rendesen.) Darvas Iván talán utolsó színpadi szerepe volt, amikor Szabó István rendezésében eljátszotta Lugosit.
Harry Potter empatikusabbá teszi a gyerekeket – erről ír olasz és angol kutatóknak a Journal of Applied Social Psychology-ban megjelent tanulmánya.
Joanne Kathleen Rowling regényének olvasása csökkenti az előítéleteket egy most közzétett angol-olasz kutatás szerint. A főszereplővel jobban azonosuló gyerekek toleránsabbá váltak a különböző kisebbségekkel szemben - írta a brit Daily Mail. Az olasz és brit kutatók elsőként 34 olasz általános iskolást vizsgáltak, akiket a bevándorlókkal kapcsolatos hozzáállásukról kérdeztek.
A mesehősök nem öregszenek, így volt ez mindig ősidők óta. Van azonban kivétel: Harry Potter. Az első könyvben – és filmben – még csak 11 éves volt, míg az utolsóban már 18. Az utolsó filmben pedig történik utalás arra, hogy a 30 év körüli varázsló gyermekeit kíséri ki a vonathoz, amikor Hogwarts-ba indulnak.
Italba fojtotta szorongásait Daniel Radcliffe a Harry Potter-sorozat befejezése után.
Hibás döntés volt, hogy a Harry Potter-regényfolyam hősnője, Hermione Granger az eposz végén nem Harryvel, hanem barátjával, Ron Weasleyvel kelt egybe - ezt a példátlan sikerű sorozat szerzője ismeri el egy hamarosan megjelenő interjúban.