Több budapesti iskolában is órák maradtak el, mert elromlott a kazán

oktatás;Budapest;fűtés;iskolák;kazán;

2025-10-22 08:00:00 CEST

Egy budapesti technikumból hazaküldték a gyerekeket, egy másik iskolában pedig már múlt héten szóltak a szülőknek, hogy az őszi szünetig nem lesz tanítás, mert meghibásodott a fűtési rendszer.

Van, ahol órák, máshol egész tanítási napok maradnak el az elromló kazánok miatt – derül ki az RTL Híradó riportjából.

A zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola honlapjára múlt pénteken került ki a tájékoztató arról, hogy meghibásodás miatt a fűtési rendszert leállították.

A javítás idejére e hét hétfőtől szerdáig rendkívüli szünetet rendeltek el, ezeken a napokon tanítás nincs, de ügyeletet tudnak biztosítani a diákok számára a budapesti egyesített középiskolai kollégiumban.

Az Eduline információi szerint egy budapesti technikumból hétfőn hazaküldték a diákokat, mert nem működött a fűtés az iskolában. Az egyik belső-pesti tankerülethez tartozó iskolában is már csak az első három órát tartják meg a héten, ha a szülők igénylik, de otthon is tarthatják a gyerekeket. Egy névtelenséget kérő, ott dolgozó pedagógus az RTL Híradónak azt mondta, tudni lehetett, hogy gond lesz a fűtéssel.

– Tavaly télen már probléma volt a kazánnal, akkor döntés született, hogy a másik kazán még bírja. Tudomásom szerint tavasszal az is föladta a szolgálatot

– idézte fel, hozzátéve: időnként folytak munkálatok, de a mai napig nem készült el a kazán. A kollégái az egyik teremben 16 fokot mértek.

A Klebelsberg Központ a csatorna megkeresésére közölte, elvégezték nyáron az ellenőrzéseket és ahol kellett, javították a hibát. A Belső-Pesti Tankerületi Központ pedig arról számolt be, hétfőn keletkezett egy átmeneti probléma, aminek javítása már folyamatban van. Az érintett szakiskolában a fenntartó szerint helyreállt a fűtés, így szerdán már folytatódik a tanítás.