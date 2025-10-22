Eddig a választópolgárok 0,7 százaléka csatlakozott a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz

Október közepén, félúton a májusi kampányrajt és a 2026-os választás között úgy tűnik, hogy Orbán Viktor első nagy vállalása, a Harcosok Klubjába való toborzás döcögősen halad. Ugyanis a Harcosok Klubja immár mindenki számára látható Facebook-csoportja jelenleg 48 ezer tagot számlál, tehát a százezerhez legalább ugyanennyit még be kellene hozni, ráadásul már fizetett közösségi médiás hirdetések nélkül. A másik projekttel, a Digitális Polgári Körök országos hálózatával felemás a helyzet – írja a Lakmusz.
Miközben ugyanis a független sajtó főleg azokra a csoportokra figyel, amelyek valamilyen ügy mellé állnak, a háttérben épül egy területi alapon szerveződő hálózat is. A cikk szerint
ez a struktúra mára 87 egyéni választókerületet fed le a 106-ból, Budapesten valamiért nem alakultak választókerületi csoportok, csak egy központi fővárosi DPK létezik.
A Lakmusz kiemeli, október közepén a választókerületi alapon szerveződő körök tagsága 300 és 1700 fő között mozgott, országosan pedig alig haladta meg az 56 ezret. Összehasonlításképpen: a választási nyilvántartás szerint jelenleg körülbelül 7 millió 635 ezer magyarországi lakcímmel rendelkező, tehát egyéni választókerülethez kapcsolható magyar választópolgár van.
Az 56 ezer fő körülbelül a választópolgárok 0,7 százalékát jelenti. Egy választókerületben átlagosan 72 ezer választópolgár él, vagyis a 300 és 1700 fő közötti DPK-k a körzetek szavazókorú lakosságának mindössze 0,4–2,4 százalékát érik el.
A Lakmusz és a Political Capital október 15-én lezárult közös kutatásából az is kiderül, hogy
az ország teljes beborításához a 18 budapesti választókerület hiányzik látványosan, semmi nyomát nem találni annak, hogy bármelyiknek saját digitális polgári köre lenne.
létezik viszont egy nagy, egész Budapestet lefedő DPK, amit Szentkirályi Alexandra, a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltje és jelenlegi szóvivője vezet. A budapesti DPK-nak 6600 tagja van. Ha ezt is számításba vennénk, azzal kerekítve 63 ezerre nőne a területi DPK-k taglétszáma, és a választópolgárok 0,8 százalékát érnék el.
a vidéki csoportok tagsága 300 és 1700 fő között mozog, eddig öt választókerületben lépte túl az ezret a létszám.
a legtöbb területi alapú Digitális Polgári Kört augusztus 1-jén hozták létre, de az érdemi aktivitás csak szeptemberben indult el. Azóta elég vegyes képet mutatnak: van, ahol pörög a posztolás, máshol alig történik valami.
a legtöbb helyen a fő téma az október 23-i Békemenetre való feljutás szervezése. A csoportokat ellepték a lelkesítő posztok, motivációs idézetek, térképek, útvonaltervek, nosztalgikus fotógalériák, és az önkéntes utazásszervezők bejegyzései.
nem a polgárok keresik a csoportokat, hanem a csoportok keresik meg őket. A belépés általában meghívásos alapon történik – a tagokat vagy a helyi adminisztrátorok, vagy már bent lévő tagok hívják be, az érintetteknek pedig mindössze annyi dolguk van, hogy elfogadják a felkérést.
és a Digitális Polgári Körök Facebook-csoportjaiban – szemben a Harcosok Klubjával – nem csak az adminok szólalhatnak meg, a tagok is posztolhatnak, ha azt az admin jóváhagyja.