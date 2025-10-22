Eddig a választópolgárok 0,7 százaléka csatlakozott a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz

toborzás;Harcosok Klubja;Digitális Polgári Körök;

2025-10-22 12:21:00 CEST

Összesen 56 ezren, 87 választókerületben.

Október közepén, félúton a májusi kampányrajt és a 2026-os választás között úgy tűnik, hogy Orbán Viktor első nagy vállalása, a Harcosok Klubjába való toborzás döcögősen halad. Ugyanis a Harcosok Klubja immár mindenki számára látható Facebook-csoportja jelenleg 48 ezer tagot számlál, tehát a százezerhez legalább ugyanennyit még be kellene hozni, ráadásul már fizetett közösségi médiás hirdetések nélkül. A másik projekttel, a Digitális Polgári Körök országos hálózatával felemás a helyzet – írja a Lakmusz.

Miközben ugyanis a független sajtó főleg azokra a csoportokra figyel, amelyek valamilyen ügy mellé állnak, a háttérben épül egy területi alapon szerveződő hálózat is. A cikk szerint

ez a struktúra mára 87 egyéni választókerületet fed le a 106-ból, Budapesten valamiért nem alakultak választókerületi csoportok, csak egy központi fővárosi DPK létezik.

A Lakmusz kiemeli, október közepén a választókerületi alapon szerveződő körök tagsága 300 és 1700 fő között mozgott, országosan pedig alig haladta meg az 56 ezret. Összehasonlításképpen: a választási nyilvántartás szerint jelenleg körülbelül 7 millió 635 ezer magyarországi lakcímmel rendelkező, tehát egyéni választókerülethez kapcsolható magyar választópolgár van.

Az 56 ezer fő körülbelül a választópolgárok 0,7 százalékát jelenti. Egy választókerületben átlagosan 72 ezer választópolgár él, vagyis a 300 és 1700 fő közötti DPK-k a körzetek szavazókorú lakosságának mindössze 0,4–2,4 százalékát érik el.

A Lakmusz és a Political Capital október 15-én lezárult közös kutatásából az is kiderül, hogy

az ország teljes beborításához a 18 budapesti választókerület hiányzik látványosan, semmi nyomát nem találni annak, hogy bármelyiknek saját digitális polgári köre lenne.

létezik viszont egy nagy, egész Budapestet lefedő DPK, amit Szentkirályi Alexandra, a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltje és jelenlegi szóvivője vezet. A budapesti DPK-nak 6600 tagja van. Ha ezt is számításba vennénk, azzal kerekítve 63 ezerre nőne a területi DPK-k taglétszáma, és a választópolgárok 0,8 százalékát érnék el.

a vidéki csoportok tagsága 300 és 1700 fő között mozog, eddig öt választókerületben lépte túl az ezret a létszám.

a legtöbb területi alapú Digitális Polgári Kört augusztus 1-jén hozták létre, de az érdemi aktivitás csak szeptemberben indult el. Azóta elég vegyes képet mutatnak: van, ahol pörög a posztolás, máshol alig történik valami.

a legtöbb helyen a fő téma az október 23-i Békemenetre való feljutás szervezése. A csoportokat ellepték a lelkesítő posztok, motivációs idézetek, térképek, útvonaltervek, nosztalgikus fotógalériák, és az önkéntes utazásszervezők bejegyzései.

nem a polgárok keresik a csoportokat, hanem a csoportok keresik meg őket. A belépés általában meghívásos alapon történik – a tagokat vagy a helyi adminisztrátorok, vagy már bent lévő tagok hívják be, az érintetteknek pedig mindössze annyi dolguk van, hogy elfogadják a felkérést.