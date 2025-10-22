Szijjártó Péter a CNN-nek: Nem lett kitűzve a dátum, ezért nem értem, hogy ebben az esetben mit jelent a halasztás

Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Trump-Putyin találkozó;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-22 09:12:00 CEST

Készen állunk a csúcstalálkozó megrendezésére – szögezte le a külügyminiszter.

– Először is nagyon örülünk a ténynek, hogy a két elnök beszélt egymással. Örülünk annak a ténynek, hogy van remény egy csúcstalálkozóra közöttük. Mert mi egy közép-európai ország vagyunk, nagyon sajátos történelemmel, és tudjuk, hogy amikor az oroszok és az amerikaiak képesek fenntartani egy civilizált kapcsolatot, a világ egy biztonságosabb hely, és Közép-Európa is egy biztonságosabb hely – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN műsorában.

A tárcavezető megismételte, hogy ő – amikor csúcstalálkozót bejelentették – az első pillanatban biztos volt abban, „lesznek szivárogtatások, hírek, álhírek, naponta, tucatnyi és tucatnyi azt állítva, hogy nem fog megtörténni”, mégpedig azért, mert sokan ellenérdekeltek a találkozó létrejöttében.

Arra a felvetésre, hogy végső soron a találkozó nem jön létre, ami nem hamis hírek eredménye, Szijjártó úgy reagált:

„megkértek minket, hogy rendezzük meg ezt a csúcstalálkozót, készen állunk, hogy megrendezzük”.

Mi – folytatta – biztosítani fogjuk a résztvevők számára az összes szükséges feltételt, hogy sikeres legyen. A tárcavezető kiemelte, nagyon reméli, hogy a csúcstalálkozó meg fog valósulni. – Nem lett kitűzve a dátum még, ezért nem értem, hogy a halasztás mit jelent ebben az esetben, ha még nincs is dátum – fűzte hozzá a tárcavezető.

A külügyminiszter kiemelte, reméli, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartandó szerdai találkozóján sokkal tisztább képe lesz a helyzetről.

– Tudom, hogy a két kollégám, Rubio miniszter és Lavrov miniszter beszéltek egymással tegnap, úgy tudom, hogy koncepcionális kérdésekről. Remélem, hogy valamilyen közös megegyezésre jutnak, ami jó alapot teremt a csúcstalálkozó megtartásához

– fogalmazott. Majd közölte, számára a legfontosabb, hogy a találkozó megvalósuljon, mert ha egyszer beszélnek egymással, akkor sokkal nagyobb remény van a békére, mintha nem ezt tennék.

Az interjúban Szijjártó Péter azt is közölte,

a kezdetektől fogva tudták, hogy a hír, hogy Magyarországot kértek fel a csúcstalálkozó megrendezésére nagyon frusztrálja majd európai kollégáikat.

ha megnézzük a jelenlegi biztonsági válságokat a világon, az EU-nak nincs szerepe a megoldásukban, jó okkal, mert „ha háborúpárti vagy, ha elmélyíted a konfliktust, ha szítod a konfliktust, akkor nem hívnak meg az asztalhoz, ahol a békét kötik”.

amikor Vlagyimir Putyin az Egyesült Államokban járt, nem tartóztatták le, és ha Magyarországra jön, ott sem fogják letartóztatni. Reméli, hogy azok az EU-tagállamok, melyek a lehetséges repülési útvonalán fekszenek, engedélyezik neki az átrepülést, mert az a remény a békére, hogy a két elnök találkozik. „Ha valaki, bármelyik ország nem engedélyezi az orosz elnök átrepülését, az azt jelenti, hogy nem akar békét”.

Mint ismert, Donald Trump október 16-án jelentette be, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ezután jött egy egyeztetéssorozat, amelynek csak a tényéről tudni, az eredményéről nem, az ügyben fő érintettként pedig megszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, akit első hallásra állítólag meglepett, hogy Budapesten tartanának Trump–Putyin-csúcstalálkozót, de azt mondta, eljönne a magyar fővárosba. Ezt követte kedden a bejelentés, hogy Oroszország nem akar tűzszünetet, aztán a Trump-adminisztráció részéről az, hogy terv sincs a közeljövőben egy Trump-Putyin-csúcstalálkozóra.