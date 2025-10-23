Marco Rubio: Veszélybe kerülhet a béke a Gázai övezetben, ha Izrael annektálná Ciszjordániát

Az izraeli parlament, a Kneszet annektálási szavazata veszélyezteti Donald Trump gázai tervét – idézte a The Times of Israel Marco Rubio amerikai külügyminisztert, aki csütörtökön utazik Jeruzsálembe. – A Kneszetben szavazást tartottak és első olvasatban támogatták az annektálást, de Trump elnök világossá tette, hogy ezt jelenleg nem támogatnánk – fogalmazott Rubio az újságíróknak izraeli útja előtt.
A Kneszet szerdán előzetes olvasatban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely Izrael szuverenitását kiterjesztené az összes ciszjordániai településre, ami gyakorlatilag az annektálást jelentené. Olyan kormánytagok is támogatták az annektálást, mint Jariv Levin igazságügyminiszter és Izrael Katz védelmi miniszter. – A törvényjavaslat ezután bizottság elé kerül, ahol nem csak vita lesz, hanem módosíthatják is és még legalább háromszor kell szavazni róla a Kneszetben.
– Demokrácia van, de mindez kontraproduktív lehet – értékelte az előzetes döntést Marco Rubio, aki várhatóan csatlakozik JD Vance amerikai alelnökhöz, aki már a hét eleje óta Izraelben tárgyal az előző héten megkötött tűzszüneti megállapodás erősítésére és a továbblépés elősegítésére. Szaúd-Arábia szerdán elítélte az annektálás lépéseit, és kiállt „a palesztin nép azon eredendő és történelmi joga mellett, hogy független államot hozzanak létre az 1967-es határokon, Kelet-Jeruzsálem fővárosával, a vonatkozó nemzetközi határozatokkal összhangban".