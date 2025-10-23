palesztinok;Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Ciszjordánia;Donald Trump;kneszet;Marco Rubio;annektálás;JD Vance;

2025-10-23 13:09:00 CEST

Marco Rubio: Veszélybe kerülhet a béke a Gázai övezetben, ha Izrael annektálná Ciszjordániát

Az amerikai külügyminiszter jeruzsálemi útja előtt figyelmeztetett. A lépést elutasítja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és a legnagyobb kormánypárt, de a parlament első olvasatban elfogadta.