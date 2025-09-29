Mészáros Lőrinc lánya lezáratná azt az utat, ahonnan a zebrákat és az antilopokat látni útban Hatvanpuszta felé

útlezárás;Mészáros Lőrinc;Hatvanpuszta;Mészáros Beatrix;

2025-09-29 14:25:00 CEST

Ez derül ki egy nyilvánosan elérhető végzésből.

Elzárná a közforgalom elől azt a hatvanpusztai Orbán-birtok közelében lévő magánutat Mészáros Lőrinc lánya, ahonnan látni az antilopokra és zebrákra – írja a Fejér Megyei Kormányhivatal végzése alapján a Telex.

A portál szerint a dokumentumban – amelyre egy olvasója hívta fel a figyelmet – arról döntenek, hogy eljárást indítanak, miután

Mészáros Beatrix 2025. szeptember 17-én kérelmet nyújtott be a kormányhivatalhoz arról, hogy a tulajdonában lévő utat elzárathassa a forgalom elől.

A végzésből kiderül, hogy a kérelmet augusztus 13-án keltezték, és tárgya az Alcsútdoboz 0111/7 helyrajzi számú „kivett / saját használatú út” közforgalom elől történő elzárásának engedélyezési ügye. Az ügyben a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál eljárás indult egy nappal azután, hogy a kérelmet Mészáros Beatrix benyújtotta a kormányhivatalhoz.

Az ügy rövid leírása szerint az út tulajdonosa az út közforgalom elől történő elzárásának engedélyezését kérelmezte a közlekedési hatóságtól. Kitérnek arra, hogy az érintett út hatásterületébe azok az ingatlanok tartoznak bele, amelyek szomszédosak az érintett magánúttal, illetve megközelítésük arról lehetséges. Hozzáteszik, hogy mindazok, akik a fenti körbe beletartoznak szóban vagy írásban is nyilatkozatot tehetnek a lezárással kapcsolatban.