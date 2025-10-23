Elfogadta a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen az Európai Unió

Európai Unió;Oroszország;szankciók;

2025-10-23 15:23:00 CEST

Az intézkedések az orosz energiaszektoron kívül a háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki és kriptoszolgáltatásokat is sújtják. Az orosz külügyi szóvivő leszögezte, Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni.

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A közlemény szerint az újabb csomag részeként

az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

újabb büntetőintézkedéseket vezet be Fehéroroszországgal szemben, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását.

hosszú távú szerződések esetén 2027 januárjától, rövid távú szerződések esetén pedig hat hónapon belül tilalmat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) EU-ba történő behozatalára, és szigorítja a két nagy orosz állami tulajdonú olajtermelőre (Rosznyefty és a Gazprom) vonatkozó jelenlegi tranzakciós tilalmat.

megszorító intézkedések lesznek érvényben olyan, nem uniós gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg Kínában is.

a végrehajtás megerősítése érdekében az EU az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 117 tankerhajóját szankcionálja. Ezzel immár 557 hajó van EU-szankciók hatálya alatt. A közlemény szerint ezek a hajók támogatják az orosz energiaágazatot, katonai felszereléseket szállítanak Oroszország számára, vagy lopott ukrán gabonát szállítanak.

tranzakciós tilalmat vezet be további orosz és más, nem uniós országok bankjaira, hogy bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat is.

új, közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Emellett 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amelyek közvetlen vagy közvetett támogatást nyújtanak az orosz katonai iparnak.

a schengeni térségen keresztül történő utazás során az orosz diplomaták kötelesek lesznek előzetes tájékoztatást adni az utazásban érintett uniós tagállamoknak. Az intézkedés célja az „Oroszország Ukrajna elleni agresszióját támogató, egyre ellenségesebb hírszerzési tevékenységek” megakadályozása.

tekintettel arra, hogy a háború 2022. február 24-i kezdete óta az ukrán hatóságok becslése szerint Oroszország közel 20 ezer ukrán gyermeket deportált és szállított erőszakkal Oroszországba vagy az Oroszország által jogellenesen megszállt ukrán területekre, az EU 11 további ember jegyzékbe vételéről határozott az ilyen tevékenységekben részt vevők elszámoltathatósága érdekében.

a szankciók az orosz hadiipari komplexum részét képező üzletembereket és szervezeteket, valamint az Egyesült Arab Emírségekből és Kínából származó, katonai és kettős felhasználású termékeket előállító és Oroszországba szállító gazdasági szereplőket is célba vesznek. Az EU emellett listára veszi Oroszország legnagyobb aranykitermelőjét, hogy „tovább korlátozza a Kreml bevételi forrásait”.

megtiltják az európai gazdasági szereplőknek, hogy az oroszországi turisztikai tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak.

Az Európai Unió továbbra is készen áll arra, hogy fokozza az Oroszországra nehezedő nyomást, egyebek között további szankciók elfogadása révén – áll az uniós tanács közleményében.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője moszkvai sajtótájékoztatóján közölte, az Oroszország ellen bevezetett szankciók elsősorban az Európai Unió ellen dolgoznak, és „Brüsszelnek gyakorlatilag nincs több lehetősége a szankciók kiterjesztésére országunk ellen”.

– Már szinte minden lehetőséget kipróbáltak, hogy megvalósítsák elképzelésüket, amelynek célja, ahogy ők fogalmaztak, Oroszország stratégiai vereségének, a orosz gazdaság és védelmi képességének meggyengítésének elérése – jelentette ki. A szóvivő szerint az Európai Unió bármilyen, az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni, a kölcsönösség elve alapján, az okozott kár megtérítésére.

Zaharova emellett kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen arra hivatkozva meghirdetett szankciókat, hogy az orosz fél nem eléggé elkötelezett az ukrajnai békefolyamat iránt. Szerinte ez a lépés nem segít előmozdítani, hogy jelentősebb tárgyalási eredményeket érjenek el az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Egyben közölte, „jogtalan szankciókkal” az előző amerikai kormányzatnak sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot, hogy feladja nemzeti érdekeit. Azt prognosztizálta, hogy az eredmény most is pontosan ugyanaz lesz: „belpolitikai szempontból kudarc, és negatív hatással lesz a békés gazdaság stabilitására”. Azt hangoztatta, hogy Oroszország számára nem jelent különösebb problémát a az amerikai pénzügyminisztérium döntése, mert „stabil immunitást fejlesztett ki a nyugati korlátozásokkal szemben, és továbbra is magabiztosan fejleszti gazdasági és energetikai potenciálját”.

Zaharova szerint Moszkva nem lát jelentős akadályt az orosz-amerikai kapcsolatok folytatása előtt az ukrajnai rendezés politikai kereteinek egyeztetése terén. Hangsúlyozta, hogy a kiszivárogtatások helyett diplomáciai erőfeszítésekre lenne szükség, olyan tárgyalási konfigurációra, „amely megszünteti a konfliktus alapvető okait, és biztosítja a megbízható békét az eurázsiai és globális oszthatatlan biztonsági rendszer kiépítésének kontextusában”.

Kifejezte az orosz külügyminisztérium készségét a kapcsolatfelvételre az amerikai társtárcával azon megállapodások megvalósítása érdekében, amelyekre két ország elnöke az október 16-án telefonon folytatott beszélgetése során jutott. Célként az orosz-amerikai párbeszéd paramétereinek konkretizálását nevezte meg, mind a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusait, mind az ukrán rendezés további közös lépéseit illetően. A reagálást arra, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta a kétoldalú csúcstalálkozónak a közeljövőben való megtartását, Zaharova a Kreml hatáskörébe utalta.