Donald Trump közölte, India biztosította arról, hogy nem vásárol több orosz kőolajat

India leállítja az orosz kőolaj importját – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán, a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére hivatkozva.
Rövid időn belül nem vásárolnak több kőolajat Oroszországtól – fogalmazott az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott tájékoztatón, és közölte, hogy szerdán beszélt erről az indiai kormányfővel. Hozzátette, a vásárlások kivezetéséhez egy átmeneti időszakra van szükség, ami már megkezdődött és hamarosan lezárul.
– Ma biztosított arról, hogy nem lesz olajbeszerzés Oroszországból
– fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, célja, hogy ugyanezt Kínánál is elérje.
Donald Trump kifejtette, azért nem örült az indiai kőolajvásárlásoknak, mert az segíti Oroszországot a háború folytatásában, ugyanakkor megjegyezte, hogy a háború lezárulása után India akár újra visszatérhet az orosz beszerzési forráshoz.Szijjártó Péter megüzente Donald Trumpnak, hogy Magyarország nem hajlandó leválni az orosz kőolajról
Az elnök kijelentette, egyetlen dolgot akar Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, azt, hogy állítsa meg a háborút. Megjegyezte, hogy a háború „nem vet jó fényt” az orosz államfőre, mert azt az erőviszonyok alapján „egy hét alatt meg kellett volna nyernie”.
– Nem vet jó fényt a nagy háborús gépezetére sem
– fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy készen áll a rendezésre a háború lezárása érdekében, valamint azt a véleményét is kifejezte, hogy az orosz elnök szintén le akarja zárni a konfliktust.
Az amerikai elnök egyben rámutatott, hogy a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között feszülő „gyűlölet” akadálya a rendezésnek.Donald Trump feloldaná a Törökország elleni szankciókat, de azt akarja, hogy Ankara álljon le az orosz kőolaj vásárlásával
Donald Trump a fehér házi eseményen azt is közölte,
felhatalmazást adott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (Central Intelligence Agency – CIA) arra, hogy Venezuela területén műveletet kezdjen.
Az elnök kifejtette, hogy Venezuelából induló feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen nemzetközi vizeken végrehajtott amerikai katonai támadások eredményeként a tengert sikerült jórészt ellenőrzés alá vonni. – Természetesen most a szárazföldre vetjük a tekintetet – fogalmazott az elnök, részleteket ugyanakkor nem mondott.Az amerikai hadsereg csapást mért egy venezuelai drogkartell hajóra, hárman meghaltak a támadásban