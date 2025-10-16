Donald Trump közölte, India biztosította arról, hogy nem vásárol több orosz kőolajat

Oroszország;India;kőolaj;Egyesült Államok;import;Donald Trump;Narendra Modi;orosz olaj;

2025-10-16 10:42:00 CEST

Az amerikai elnök elmondta, ehhez egy átmeneti időszakra van szükség, ami már megkezdődött és hamarosan lezárul.

India leállítja az orosz kőolaj importját – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán, a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére hivatkozva.

Rövid időn belül nem vásárolnak több kőolajat Oroszországtól – fogalmazott az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott tájékoztatón, és közölte, hogy szerdán beszélt erről az indiai kormányfővel. Hozzátette, a vásárlások kivezetéséhez egy átmeneti időszakra van szükség, ami már megkezdődött és hamarosan lezárul.

– Ma biztosított arról, hogy nem lesz olajbeszerzés Oroszországból

– fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, célja, hogy ugyanezt Kínánál is elérje.

Donald Trump kifejtette, azért nem örült az indiai kőolajvásárlásoknak, mert az segíti Oroszországot a háború folytatásában, ugyanakkor megjegyezte, hogy a háború lezárulása után India akár újra visszatérhet az orosz beszerzési forráshoz.

Az elnök kijelentette, egyetlen dolgot akar Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, azt, hogy állítsa meg a háborút. Megjegyezte, hogy a háború „nem vet jó fényt” az orosz államfőre, mert azt az erőviszonyok alapján „egy hét alatt meg kellett volna nyernie”.

– Nem vet jó fényt a nagy háborús gépezetére sem

– fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy készen áll a rendezésre a háború lezárása érdekében, valamint azt a véleményét is kifejezte, hogy az orosz elnök szintén le akarja zárni a konfliktust.

Az amerikai elnök egyben rámutatott, hogy a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között feszülő „gyűlölet” akadálya a rendezésnek.

Donald Trump a fehér házi eseményen azt is közölte,

felhatalmazást adott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (Central Intelligence Agency – CIA) arra, hogy Venezuela területén műveletet kezdjen.

Az elnök kifejtette, hogy Venezuelából induló feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen nemzetközi vizeken végrehajtott amerikai katonai támadások eredményeként a tengert sikerült jórészt ellenőrzés alá vonni. – Természetesen most a szárazföldre vetjük a tekintetet – fogalmazott az elnök, részleteket ugyanakkor nem mondott.