Két orosz katonai repülőgép sértette meg Litvánia légterét

2025-10-23 21:51:00 CEST

A SZU-30-as vadászbombázó és az IL-78-as légi utántöltő mintegy 700 méterre hatolt be az ország légterébe, majd 18 másodperc múlva elhagyta azt.

Litvánia elnöke, Gitanas Nausėda szerint csütörtök este orosz katonai repülőgépek sértették meg országa légterét – hívja fel a figyelmet a The Washington Post.

A litván államfő az X-en közzétett bejegyzésében közölte, a történtek miatt a vilniusi külügyminisztérium be fogja kéretni az orosz nagykövetség képviselőit, hogy kifejezze tiltakozását. „Ez a nemzetközi jog és Litvánia területi integritásának megsértése” – fogalmazott. Hozzátette, a történtek ismét megerősítik az európai légvédelmi készenlét megerősítésének fontosságát.

A vilniusi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint csütörtök este, helyi idő szerint 18 óra körül egy Szu-30-as vadászbombázó és egy IL-78-as légi utántöltő mintegy 700 méterre behatolt az ország légterébe, majd 18 másodperc múlva elhagyta azt.

Oroszország egyelőre nem reagált az erről szóló beszámolókra.