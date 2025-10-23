Két orosz katonai repülőgép sértette meg Litvánia légterét

Litvánia elnöke, Gitanas Nausėda szerint csütörtök este orosz katonai repülőgépek sértették meg országa légterét – hívja fel a figyelmet a The Washington Post.
A litván államfő az X-en közzétett bejegyzésében közölte, a történtek miatt a vilniusi külügyminisztérium be fogja kéretni az orosz nagykövetség képviselőit, hogy kifejezze tiltakozását. „Ez a nemzetközi jog és Litvánia területi integritásának megsértése” – fogalmazott. Hozzátette, a történtek ismét megerősítik az európai légvédelmi készenlét megerősítésének fontosságát.
A vilniusi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint csütörtök este, helyi idő szerint 18 óra körül egy Szu-30-as vadászbombázó és egy IL-78-as légi utántöltő mintegy 700 méterre behatolt az ország légterébe, majd 18 másodperc múlva elhagyta azt.
Oroszország egyelőre nem reagált az erről szóló beszámolókra.