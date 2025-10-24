Dróntámadás ért egy lakóházat Moszkva közelében

Moszkva;dróntámadás;Krasznogorszk;

2025-10-24 09:01:00 CEST

A moszkvai régió kormányzója szerint többen megsérültek, három felnőttet és egy gyermeket kórházba szállítottak.

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornáján.

A kormányzó szerint a drón egy 13. emeleti lakásba repült be az Izumrudnije Holmi (Smaragddombok) lakóparkban. Három felnőttet és egy gyermeket kórházba szállítottak, az eltalált házból még a tűzoltók megérkezése előtt hetven ember kimenekült.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi erők 111 ukrán drónt lőttek le 13 orosz régió és az Azovi-tenger felett. A legtöbbet, 34 pilóta nélküli légi járművet a rosztovi régióban lőttek le, a kalugaiban 11-et, a novgorodiban tízet. Kransznodar, Gelendzsik és Volgográd repülőterén forgalomkorlátozást vezettek be. A Belgorod megyét csütörtök délután ért dróntámadás polgári sebesültjeinek száma 21-re emelkedett, két fiatal nő állapota súlyos.