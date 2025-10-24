Alföldi Róbert: Ordítva és felháborodva kikérem magamnak, hogy hazaárulónak és háborúpártinak nevezzenek

Alföldi Róbert;felháborodás;hazaárulás;vádaskodás;október 23-a;

2025-10-24 11:53:00 CEST

A színész-rendező a tegnapi nemzeti ünnepről szóló tapasztalatait osztotta meg a nyilvánossággal.

„Nézem, hallgatom, persze hogy nézem és hallgatom a mai nap eseményeit. Október 23-a van, az 1956-os forradalom évfordulója. Nézem a két tábort, nézem a két tömeget” – kezdte a nemzeti ünnep eseményeiről szóló bejegyzését Alföldi Róbert.

A színész-rendező közölte, nem érdekli, hogy létszámban melyik volt a nagyobb, mindkettő releváns és valóságos, a buszoztatást pedig most nagyvonalúan hagyjuk. „Elhatároztam, hogy kvázi objektíve ránézek a két táborra, meghallgatom a beszédeket és figyelek, és nem fognak befolyásolni az indulataim, a fájdalmaim, a reménytelenségem” - írta. Úgy folytatta, figyel, de nem tud, mert azt kell hallgatnia az egyik oldal főszónokától (Orbán Viktortól), a tömegben megszólaltatott honfitársaitól, a kormányon lévő politikustoktól és a kormánypropagandától, hogy hazaárulónak és háborúpártinak nevezik, csak azért, mert nem náluk menetel és nem rájuk szavaz.

Alföldi Róbert hangsúlyozta, egy olyan szégyenteljes bűncselekménnyel vádolják, amiért nagyon sokszor a történelem során halál járt, továbbá a háború támogatójának kiáltják ki több millió magyarral együtt, aminek jelentése az, hogy támogatja a gyilkosságokat, a nemi erőszakot, a megcsonkitást, gyerekek lebombázását, a pusztítást. „Kikérem magamnak! Nagyon hangosan, ordítva és felháborodva, kikérem magamnak!” - nyomatékosította. A színész-rendező hangsúlyozta, magyar, adófizető állampolgár, tisztességesen végzi a munkáját, felelősséget vállal honfitársaiért, egész életében a magyar kultúrát képviselte itthon és külföldön, egész életében felelős értelmiségiként próbálta építeni a hazáját.

A Tisza Párt rendezvényéről szólva Alföldi Róbert ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter arról beszélt, nincs ilyen vagy olyan magyar, az a fontos, hogy most már végre együtt, egymást szeretve kezdjünk el építeni egy demokráciát, segyütt tudunk csak előre menni. Ennek függvényében Alföldi Róbert szerint objektíve érdemes átgondolni, hogy akkor kire is szavazunk jövőre.

Mivel a színész-rendező azt kérte, hogy bejegyzését csak teljes terjedelmében, hiánytalanul és módosítások nélkül közöljék, az írás alább teljes terjedelmében is olvasható:

Nézem, hallgatom, persze hogy nézem és hallgatom a mai nap eseményeit. Október 23-a van, az 1956-os forradalom évfordulója.

Nézem a két tábort, nézem a két tömeget. Nem érdekel, melyik volt nagyobb, mindkettő releváns és valóságos. (Legyünk nagyvonalúak, és hagyjuk most a buszoztatást.) Elhatároztam, hogy kvázi objektíve ránézek a két táborra, meghallgatom a beszédeket és figyelek, és nem fognak befolyásolni az indulataim, a fájdalmaim, a reménytelenségem.

Csak figyelek...

…de nem tudok….

…azt hallom, azt hallgatom, azt kell hallgatnom az egyik oldal főszónokától, a tömegben megszólaltatott honfitársaimtól, a kormányon lévő politikustoktól, a kormányhű média - hát tényleg létezhet ilyen egy demokráciában? - képviselőitől, a kultúrában dolgozó, kvázi kollégáimtól, hogy én hazaáruló vagyok és háborúpárti. Csak azért, mert nem náluk menetelek, mert nem rájuk szavazok!

Így kimondva, vállalva, hogy egy olyan szégyenteljes bűncselekménnyel vádolnak, amiért nagyon sokszor a történelem során halál járt. Tehát, hogy hazaáruló vagyok csak azért, mert nem rájuk szavazok, mert elméletben nem velük vonulok.

És háborúpártinak, a háború támogatójának kiáltanak ki engem és még több millió magyar honfitársamat, csak azért, mert szerintük nem rájuk szavazok, csak azért, mert nem egy olyan Magyarországot képzelek, mint ami most van. Azt az égbekiáltó, pofátlan, aljas jelzőt aggatják rám, hogy támogatok egy háborút. Hogy támogatom a gyilkosságokat, a nemi erőszakokat, az emberek megcsonkítását, a gyerekek lebombázását. A pusztítást!

KIKÉREM MAGAMNAK! NAGYON HANGOSAN, ORDÍTVA ÉS FELHÁBORODVA, KIKÉREM MAGAMNAK!

Magyar állampolgár vagyok, felnőtt, adófizető állampolgár, aki tisztességesen végzi a munkáját, aki megpróbál lehetőségeihez mértem felelősséget vállalni honfitársaiért, aki egész életében a magyar kultúrát képviselte itthon és külföldön, aki egész életében felelős értelmiségiként próbálta építeni ezt az országot.

A Hazámat.

Akinek egyetlen bűne, hogy nem a Fideszt támogatja. És ezért hazaáruló és háború párti! Nagyon nehéz nem káromkodni… De tényleg KIKÉREM MAGAMNAK!

Aztán hallgatom az esti beszédet, ahol a főszónok arról beszél, hogy nincs ilyen vagy olyan magyar, magyar van, hogy nem az a fontos, hogy kire szavazol, hogy mindegy milyen pártot támogatsz, mert az a fontos, hogy most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen tényleg kezdjünk már el építeni egy demokráciát. Hogy egyek vagyunk magyarok, és együtt tudunk csak előre menni.

Teljesen objektíve gondoljuk át, hogy akkor kire is szavazunk jövőre!

Mély főhajtás '56 hőseinek!

2025. október 23.