„Felháborító és kétségbeejtő” – Karácsony Gergely is megszólalt Nagy Feróról

Karácsony Gergely;erkölcs;Nagy Feró;közerkölcs;

2025-10-24 19:38:00 CEST

A főpolgármester szerint a zenésznek a Szőlő utcai botrányról tett kijelentései ellenére meg fogja védeni a hatalom.

Felháborítónak és kétségbeejtőnek tartja Nagy Ferónak a Szőlőő utcai botrányban tett kijelentéseit Karácsony Gergely. A főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta, kamaszkorában nagyon bírta Nagy Ferót, olyannyira, hogy az sem érdekelte, hogy – mint azt a zenész mondta magáról – „a hatalom seggnyalókájává” vált.

Ettől függetlenül elítéli a szavait, mégpedig azért, mert prostitúcióra kényszerített kislányok ügyére sikerült azt mondania, hogy legalább kerestek egy kis pénzt. Karácsony Gergely úgy véli, ebben a mondatban nemcsak a zenész személyes erkölcsi leépülése van benne, hanem az a végtelen erkölcsi relativizmus, amelyben élünk. – Az ég szerelmére, nem élhetünk tovább olyan párhuzamos valóságokban, amelyek soha nem találkoznak egymással, és főleg nem keresztezik azokat az erkölcsi megfontolásokat, amelyek nélkül nem lehet élni. De nem is érdemes -- írja Karácsony Gergely, aki ezt is gondolja, hogy Nagy Ferót is meg fogja védeni a hatalom, akárcsak az összes hasonló szörnyű mondat tulajdonosát. „Nincsenek már nagyvárosi farkasok. Csak mi kutyánk kölykei” – zárja posztját a főpolgármester.