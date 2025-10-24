A főpolgármester szerint a zenésznek a Szőlő utcai botrányról tett kijelentései ellenére meg fogja védeni a hatalom.
Sik Endre szociológus szerint ritkán látható konszenzus alakult ki a bajai kisfiú gyilkosa ügyében, pont az ilyen esetek hatására kell törvényt módosítani. Kaltenbach Jenő alkotmányjogász ellenben populistának minősítette a pártok reagálását.
A putyini birodalomépítés jól ismert eszköze más országok lakosainak bekebelezése.
„Találékony a magyar. Már szinte látom is, hogy nemsokára hirdetések jelennek meg: Uniós pályázatokhoz bérbe adunk teljes szakorvosi véleményezéssel rendelkező rokkantakat, látás- és hallássérülteket, valamint enyhén, közepesen és teljesen magatehetetlen egyéneket.”
Súlyos börtönbüntetés és tetemes anyagi kártérítés várhat azokra a francia férfiakra – a legtöbbjük közel a hetvenhez, egyesek azon túl is -, akiket kerítéssel, és egyéb a közerkölcsöt sértő bűntettel gyanúsítanak. A figyelem elsősorban Dominique Strauss-Kahnra, a Nemzetközi Valuta Alap volt főigazgatójára irányul. Ő az elsőrendű vádlott a Lille-i bíróságon hétfőn elkezdődött, és akár hónapokig is elhúzódó tárgyaláson.