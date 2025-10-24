Vádlottak padján az orgiák lovagja

Súlyos börtönbüntetés és tetemes anyagi kártérítés várhat azokra a francia férfiakra – a legtöbbjük közel a hetvenhez, egyesek azon túl is -, akiket kerítéssel, és egyéb a közerkölcsöt sértő bűntettel gyanúsítanak. A figyelem elsősorban Dominique Strauss-Kahnra, a Nemzetközi Valuta Alap volt főigazgatójára irányul. Ő az elsőrendű vádlott a Lille-i bíróságon hétfőn elkezdődött, és akár hónapokig is elhúzódó tárgyaláson.