öngyilkos merénylet;robbantás;Ukrajna;sebesültek;halálos áldozatok;Kolumbia;állampolgárok;orosz-ukrán háború;

2025-10-24 22:20:00 CEST

Az ukrán katonai felderítő szolgálat egy videófelvétel alapján azt gyanítja, hogy a tettes az orosz oldalon harcoló kolumbiaiak egyike lehetett.

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. A robbantó és három nő életét vesztette. Az ukrán határőrszolgálat közleménye szerint tizenkét másik ember megsebesült a Zsitomir megyében, a belarusz határ közelében fekvő Ovrucsban, a halottak között egy, a sebesültek között két határőr van. A három áldozat egy 29, egy 58 és egy 82 éves nő volt.

– A kézigránátot felrobbantó férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán, ugyanis a 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát.

Ugyanakkor az ukrán katonai felderítő szolgálat (HUR) közétett egy felvételt, amelyen állításuk szerint az orosz hadsereg oldalán harcoló kolumbiai állampolgárok láthatók, és az egyik spanyolul kiadja a parancsot a többieknek, hogy válogatás nélkül lőjenek még nőkre és gyerekekre is. A felvételen hallható, amint az egyik fegyveres kijelenti: „Ha esik, ha köd van vagy sötét, és nem lehet azonosítani őket, akkor semmisítsetek meg minden ellenséget: motorkerékpáron, kerékpáron, nőket és gyerekeket is.”

A HUR szerint ezek a kolumbiaiak az orosz hadsereg 30. önálló gépesített dandárja mellett harcolnak. Kijev már folytatja a vizsgálatot az ügyben, amelyben állításuk szerint ez az egység már több polgári személyt agyonlőtt a kelet-ukrajnai Donyeck megye Pokrovszk városának közelében. Mind Ukrajna, mind Oroszország vett fel zsoldosokat számos országból, közöttük kolumbiaiak ezreit, akik a háborúban harcolnak.