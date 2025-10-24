Állampolgárok, nem alattvalók - Ha érti a kormány, hogy ez mit jelent

Az állami iskolák ma alkalmatlanok arra, hogy a gyerekeknek megfelelő oktatást biztosítsanak, új, modern iskolai módszertanra van szükség - írta kiáltványában a Tanítanék Mozgalom. A dokumentumban azt is leírják, milyen értékrendek szerint működnek, és hogyan képzelik el a magyar közoktatás jövőjét.