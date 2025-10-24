Az ukrán katonai felderítő szolgálat egy videófelvétel alapján azt gyanítja, hogy a tettes az orosz oldalon harcoló kolumbiaiak egyike lehetett.
A vilniusi törvényhozás egy esetleges fegyveres szabotázsakció vagy zavargás kialakulását nehezítené.
A rendelet a háborús veszélyhelyzet ideje alatt van érvényben.
A kabinet több milliárdos költségű Kormányzati Adattrezort hozna létre, ahová az összes magyar állampolgár és cég hivatalos adatait és ügyeit archiválnák – derül ki a hvg.hu birtokába került, titkos kormányzati előterjesztésből. A lapnak a megvalósításért felelős egyik minisztérium megerősítette a tervezet létezését.
Az állami iskolák ma alkalmatlanok arra, hogy a gyerekeknek megfelelő oktatást biztosítsanak, új, modern iskolai módszertanra van szükség - írta kiáltványában a Tanítanék Mozgalom. A dokumentumban azt is leírják, milyen értékrendek szerint működnek, és hogyan képzelik el a magyar közoktatás jövőjét.