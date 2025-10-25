Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a térség biztonságának veszélyeztetésével indokolja a katonai jelenlét növelését.
Barbados, Saint Lucia, Grenada, Saint Vincent és Grenadine-szigetek lakói arra készülhetnek, hogy a hármas fokozatúvá erősödő Beryl helyi idő szerint már hétfő reggel életveszélyes erősségű széllel érheti el az otthonukat.
Az aggodalmakat megcáfolva II. Erzsébet is részt vett tavaly elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg hálaadó istentiszteletén.
Szél- és napenergia, de az óceán melege is működteti majd a Proteust, amit már most a Nemzetközi Űrállomás vízi másának neveznek.
Mexikó partjainál épülhet fel az az öko üdülőközpont, amely a működéséhez úgy használ megújuló energiaforrásokat, hogy közben az óceán vizét is tisztítja.
Pallai Károly Sándor, fiatal kora ellenére, már tíz nyelven publikált. Tudósként főleg a Karib-tenger, az Indiai-óceán, a Csendes-óceán világával foglalkozik. Külföldön három verseskötete is napvilágot látott. A Vents Alizés (Passzátszél) című nemzetközi elektronikus irodalmi és irodalomelméleti folyóirat alapító-főszerkesztője.
A Richter-skála szerint 6,5-ös erősségű földrengés rázta meg Puerto Ricot. Egyelőre nem tudni, vannak-e sérültek, de károkat már jelentettek a helyszínről.