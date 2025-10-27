Vitályos Eszter Nagy Feróról: Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom

Fidesz;Nagy Feró;kormányszóvivő;elhatárolódás; NER;áldozathibáztatás;Vitályos Eszter;

2025-10-27 11:48:00 CET

Fideszes politikushoz híven a kormányszóvivő azért nem felejtette el kettős mércével vádolni az áldozathibáztató énekes bírálóit.

Facebook-posztban határolódott el Vitályos Eszter kormányszóvivő azoktól az áldozathibáztató kijelentésektől, amelyeket a 2021 óta Kossuth-díjas énekes, Nagy Feró tett a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban. A fideszes politikus azt írta, nőként, anyaként nem tud szó nélkül elmenni amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését. „A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom” – írta Vitályos Eszter.

Mint ismert, Nagy Feró az október23-i Békemeneten kérdezték a Budapesti Javítóintézet botrányáról, vagyis arról, hogy a Szőlő utcai intézmény emberkereskedelem miatt letartóztatásban lévő exigazgatója, Juhász Péter Pál gyermekotthonban élő lányokat futtatott prostituáltként. Erről azt mondta, az exigazgató csak pénzt keresett, a lányok szintén kerestek pénzt. – Mindenki jól járt – fűzte hozzá. Bár ezután többen bírálták, Karácsony Gergely kétségbeejtőnek nevezte a kijelentéseit, Dobrev Klára és Udvaros Dorottya megpendítette, hogy vissza kellene adnia a Kossuth-díját, egy őrbottyáni önkormányzati képviselő pedig kezdeményezni akarta, hogy vegyék el tőle a városi díszpolgári címet, Nagy Feró nem hátrált meg, sőt, ő kezdte el követelni, hogy kérjenek tőle bocsánatot. Ennek a vége egyelőre az lett, hogy az őrbottyáni önkormányzati képviselő lemondott.

Fideszes politikushoz híven Vitályos Eszter egyébként az elhatárolódás mellett vissza is támadott: „Az erőszak minden formáját elutasítani és elítélni alapvető emberi és erkölcsi kötelességünk, ezért is elgondolkodtató az örökös kettős mérce is. Vajon miért nem emelnek szót, miért nem írnak, írtak nyílt levelet a szemforgatók, a tiszás pártelnök által elkövetett családon belüli erőszak ellen? Miért nem hallottuk a felháborodást akkor, amikor Magyar Péter bántalmazta a barátnőjét? Hol voltak a hangos „védelmezők” Ruszin-Szendi Romulusz és Aranyosi Péter agresszív lökdösődésekor? Vagy amikor akasztásra uszítottak a szimpatizánsaik vagy esetleg amikor újságírókat fenyegettek és inzultáltak?” – firtatta a kormányszóvivő, akinek egyébként a múlt héten a Tisza Párt négy politikusa nyílt levelet írt néhány krónikus nőgyűlölő, Dopeman, Nagy Feró és Curtis jelenléte miatt a Fidesz körül.

Juhász Péter Pál áldozatai közül többen kiskorúak voltak, amikor a javítóintézeti igazgató szexuálisan zaklatni és prostituáltként futtatni kezdte őket.