Dobrev Klára nyílt levelet írt XIV. Leó pápának a Budapesti Javítóintézet körüli botrány ügyében

2025-10-27 10:17:00 CET

A DK elnöke arra kéri a katolikus egyházfőt, hasson a Vatikánba utazó Orbán Viktor miniszterelnökre a bűncselekmények teljes és átlátható feltárásáért, és hogy ne fordulhasson elő többé a gyermekek megalázása, kihasználása.

„Amikor Orbán Viktort fogadja, személyesen kérje meg őt, hogy a magyar kormány minden erejével járjon közben ezeknek a bűncselekményeknek a teljes és átlátható feltárásában, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy gyermekotthonból származó kislányokat vagy javítóintézeti fiatalokat bántalmazzanak, megalázzanak és kihasználjanak” – írta XIV. Leó pápának írt, hétfőre időzített, lapunkhoz is eljuttatott nyílt levelében Dobrev Klára annak ürügyén, hogy a magyar miniszterelnököt Vatikánban aznap reggel fogadta a katolikus egyházfő.

Azt nem lehet tudni, volt-e foganatja a Demokratikus Koalíció elnöke szavainak, de mindenesetre felhívta a pápa figyelmét arra, hogy gyermekeink védelme nem politikai kérdés, hanem erkölcsi kötelesség, amely minden jóakaratú ember felelőssége, legyen az állami vezető, szülő vagy az egyház embere. – Utóbbiak számára különös intelemként kell szolgálniuk Jézus szavainak: „Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.” (Mt 25,45). – idézte az ellenzéki politikus Máté evangéliumából.

– Néhány éve az egész országot megrázta a bicskei gyermekotthon igazgatójának ügye, aki évekig zaklatott és bántalmazott rábízott fiúkat, majd egyik segítőjének Magyarország köztársasági elnöke kegyelmet adott. Most újabb, hasonlóan megrendítő esetek kerülnek napvilágra, köztük a Budapesti Javítóintézet volt igazgatójának esete, aki több kiskorú, gyermekotthonból származó lányt kényszerített prostitúcióra – tért ki a konkrétumokra Dobrev Klára, aki kiemelte, hogy ezek ügyek nemcsak az áldozatok életét tették tönkre, hanem megrendítették a társadalom bizalmát is az állami intézményekben és az igazságszolgáltatásban.

A DK elnöke szerint sok magyar ember érzi úgy, hogy a hatóságok tétlensége vagy lassúsága miatt a gyerekek védtelenek maradtak. Ezért felhívta XIV. Leó pápa figyelmét arra az utóbbi években több, a Magyar Katolikus Egyházon belül történt, kiskorúak elleni szexuális visszaélésre is sor került.