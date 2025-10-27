botrány;levél;pedofília;Dobrev Klára;Szőlő utca;XIV. Leó pápa;Budapesti Javítóintézet;

Korábbi felvétel

Dobrev Klára nyílt levelet írt XIV. Leó pápának a Budapesti Javítóintézet körüli botrány ügyében

A DK elnöke arra kéri a katolikus egyházfőt, hasson a Vatikánba utazó Orbán Viktor miniszterelnökre a bűncselekmények teljes és átlátható feltárásáért, és hogy ne fordulhasson elő többé a gyermekek megalázása, kihasználása.

„Amikor Orbán Viktort fogadja, személyesen kérje meg őt, hogy a magyar kormány minden erejével járjon közben ezeknek a bűncselekményeknek a teljes és átlátható feltárásában, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy gyermekotthonból származó kislányokat vagy javítóintézeti fiatalokat bántalmazzanak, megalázzanak és kihasználjanak” – írta XIV. Leó pápának írt, hétfőre időzített, lapunkhoz is eljuttatott nyílt levelében Dobrev Klára annak ürügyén, hogy a magyar miniszterelnököt Vatikánban aznap reggel fogadta a katolikus egyházfő. 

Azt nem lehet tudni, volt-e foganatja a Demokratikus Koalíció elnöke szavainak, de mindenesetre felhívta a pápa figyelmét arra, hogy gyermekeink védelme nem politikai kérdés, hanem erkölcsi kötelesség, amely minden jóakaratú ember felelőssége, legyen az állami vezető, szülő vagy az egyház embere. – Utóbbiak számára különös intelemként kell szolgálniuk Jézus szavainak: „Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.” (Mt 25,45). – idézte az ellenzéki politikus Máté evangéliumából.

– Néhány éve az egész országot megrázta a bicskei gyermekotthon igazgatójának ügye, aki évekig zaklatott és bántalmazott rábízott fiúkat, majd egyik segítőjének Magyarország köztársasági elnöke kegyelmet adott. Most újabb, hasonlóan megrendítő esetek kerülnek napvilágra, köztük a Budapesti Javítóintézet volt igazgatójának esete, aki több kiskorú, gyermekotthonból származó lányt kényszerített prostitúcióra – tért ki a konkrétumokra Dobrev Klára, aki kiemelte, hogy ezek ügyek nemcsak az áldozatok életét tették tönkre, hanem megrendítették a társadalom bizalmát is az állami intézményekben és az igazságszolgáltatásban.

A DK elnöke szerint sok magyar ember érzi úgy, hogy a hatóságok tétlensége vagy lassúsága miatt a gyerekek védtelenek maradtak. Ezért felhívta XIV. Leó pápa figyelmét arra az utóbbi években több, a Magyar Katolikus Egyházon belül történt, kiskorúak elleni szexuális visszaélésre is sor került. 

Az ingatlan pont akkor épült, amikor az Ómolnár Miklós általa vezetett Ripost az indulása után 600 millió forint állami hirdetési bevételhez jutott.