Bayer Zsolt is bocsánatkérést vár Nagy Ferótól

Vitályos Eszter kormányszóvivő már elhatárolódott az énekes kijelentéseitől.

Férfihoz illő bocsánatkérést vár el a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa Nagy Ferótól.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Kossuth-díjas énekest az október 23-i Békemeneten kérdezték a Budapesti Javítóintézet botrányáról, vagyis arról, hogy a Szőlő utcai intézmény emberkereskedelem miatt letartóztatásban lévő egykori igazgatója, Juhász Péter Pál a hatóságok gyanúja szerint gyermekotthonban élő lányokat futtatott prostituáltként. A zenész erre azt mondta, az egykori igazgató csak pénzt keresett, a lányok szintén kerestek pénzt, és mindenki jól járt – tette hozzá.

Bayer Zsolt egy hétfői blogbejegyzésében a barátjának nevezte a Beatrice frontemberét, akit szeret, annyira, hogy ezen semmit sem tud változtatni.

„De most meggondolatlan voltál, és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit”

– fogalmazott a NER verbális verőembere, aki sorait a „Szeretettel ölel barátod: Zsolt” formulával zárta.

Az énekes kijelentéseit többen is bírálták. Karácsony Gergely kétségbeejtőnek nevezte a nyilatkozatát, Dobrev Klára és Udvaros Dorottya pedig felvetették, hogy vissza kellene adnia a Kossuth-díját. Egy őrbottyáni önkormányzati képviselő kezdeményezte, hogy vonják vissza tőle a városi díszpolgári címet. Nagy Feró azonban nem hátrált meg, hanem azt követelte, hogy tőle kérjenek bocsánatot. Ennek az lett a vége, hogy az őrbottyáni önkormányzati képviselő lemondott.

A kormányszóvivő, Vitályos Eszter egy hétfői Facebook-bejegyzésben elhatárolódott Nagy Feró kijelentéseitől, ugyanakkor kifogásolta, hogy a bírálók nem emeltek szót a tiszás pártelnök által elkövetett családon belüli erőszak ellen, és nem hallatta hangját a közvélemény akkor sem, amikor Magyar Péter bántalmazta barátnőjét, vagy amikor Ruszin-Szendi Romulusz és Aranyosi Péter agresszíven lökdösődött.