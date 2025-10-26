Lemondott az önkormányzati képviselő, aki kezdeményezni akarta Nagy Feró díszpolgári címének a visszavonását

lemondás;Nagy Feró;díszpolgári cím;Őrbottyán;önkormányzati képviselő;

2025-10-26 19:34:00 CET

Az ok: állásfoglalása kelthet olyan érzetet, hogy annak politikai vetülete van.

Lemondott képviselői mandátumáról Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő, aki előterjesztést készült benyújtani Nagy Feró díszpolgári címének visszavonására. TAz ok: állásfoglalása kelthet olyan érzetet, hogy annak politikai vetülete van - fogalmazott a Facebookon a politikus, aki távozik az őt delegáló civil szervezetből is. Korábban azt írta, hogy felháborítónak és elszomorítónak találta Nagy Ferónak a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos állásfoglalását.

Mint ismert, a Kossuth -díjas énekes a Budapesti Javítóintézet exigazgatója, a letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál körüli botrányban tett mély felháborodást keltő kijelentésaeket arról, hogy az exigazgató csak pénzt keresett a lányok futtatásával, akik szintén kerestek pénzt. – Mindenki jól járt – fűzte hozzá. Deák Emese szerint aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az Őrbottyánon élők elé.

Nagy Feró a Blikknek értetlenkedéssel fogadta ezt a nyilatkozatot, szerinte a címének megvonásával a város lesz szegényebb és különben is inkább örülniük kéne, hogy van egy olyan neves lakójuk, mint ő. A zenész az RTL Híradó kérdésére annyit ismert el, hogy „lehet, egy kicsit túllőtt a célon”, de nincs mit visszavonnia. A lányok szerinte felnőttek, ha egy kis pénzt akarnak keresni, akkor „járjanak jól”, ő nem ítéli el őket. Vasárnap az Indexnek arról is beszélt, hogy ő vár bocsánatkérést az ügyben, attól a Wolf Katalintól, aki szintén bírálta a kijelentései miatt.

Korábban Dobrev Klára követelte a zenész Kossuth-díjána visszavonását. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint Nagy Feró méltatlanná vált az elismerésre. A Tisza Párt négy politikusa Orbán Viktornak és Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, mint a Bántalmazott Nők Digitális Polgári Kör alapítójának, írt nyílt levelet az ügyben. Forsthoffer Ágnes, Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Lakos Eszter azt írták, elengedhetetlen, hogy azok, akik a nők elleni erőszakot elkövették, támogatták vagy bagatellizálták, ne jelenjenek meg ünnepelt szereplőként olyan nagy nyilvánosságú eseményeken, amelyeket a kormány szervez vagy támogat. Az október 23-i Békemeneten és a Kossuth téri állami ünnepségen Nagy Feró mellett ugyanis ilyen szereplők is helyet kaptak. Dopeman, aki korábban nők megverésére buzdított, dalaiban pedig egyebek közt kiskorúak megrontásáról is rappelt, Curtis, aki elismerte, hogy korábban fizikailag bántalmazta a barátnőjét és Nagy Feró is.

Karácsony Gergely Facebook oldalán arról írt, hogy kamaszkorában nagyon bírta Nagy Ferót. - Annyira, hogy simán nem érdekelt, hogy – ahogy ő maga mondta magáról – a hatalom seggnyalójává vált. A főpolgármester Nagy Feró Szőlő utcai botrány kapcsán mondott mondatait felháborítónak és kétségbeejtőnek tartja. - Az ég szerelmére, nem élhetünk tovább olyan párhuzamos valóságokban, amelyek soha nem találkoznak egymással, és főleg nem keresztezik azokat az erkölcsi megfontolásokat, amelyek nélkül nem lehet élni – fogalmazott.

A politikusok mellett művészek is megszólaltak az ügyben: Udvaros Dorottya színművész azt nyilatkozta a Magyar Hangnak, nem hiszi, hogy Nagy Ferónak másokra kellene várnia, adja vissza magától a Kossuth-díját. Wolf Katalin énekes, pedig úgy fogalmazott a Facebookon, hogy Nagy Feró szégyellje magát. „Akár a nem nyugvó szereplési vágyad, akár valamilyen rosszul értelmezett vicceskedés mondatja veled ezeket az óriási hülyeségeket, akkor is rettenetesen káros, amit csinálsz. De ha – ráadásul apaként, nagyapaként - valóban így is gondolod, akkor meg förtelmes gyalázat” – írta az énekes.

Juhász Péter Pál áldozatai közül többen kiskorúak voltak, amikor a javítóintézeti igazgató szexuálisan zaklatni és prostituáltként futtatni kezdte őket.