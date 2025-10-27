Olaszország kiadja Németországnak az egyik férfit, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában

Németország;kiadatás;Olaszország;Északi Áramlat;

2025-10-27 14:17:00 CET

Lengyelországban egy másik férfi ügyében homlokegyenest ellenkező ítélet született.

Egy olasz bíróság engedélyezte annak az ukrán férfinak Németországba történő kiadatását, aki a gyanú szerint 2022-ben részt vett az Északi Áramlat vezetékeinek felrobbantásában – írja a Deutsche Welle.

A döntés nyomán a német ügyészek közvetlenül is kihallgathatják az ukrán férfit, amint a kiadatás jogerőre emelkedik.

Szerhij K.-t még augusztusban vették őrizetbe egy európai elfogatóparancs alapján az olaszországi Rimini közelében, az Adriai-tenger partján, ahol feleségével és gyermekeivel tartózkodott. Letartóztatását követően az ukrán férfit Észak-Olaszország egyik fokozott biztonságú börtönében helyezték el. Ügyvédje közölte, hogy ügyfele fellebbezést nyújt be a döntés ellen. A német szövetségi ügyészség szerint társtettesként robbanószerrel követett el merényletet az egykori német–orosz presztízsberuházás ellen, amivel alkotmányellenes szabotázsban vett részt.

A bolognai bíróság már szeptemberben jóváhagyta a kiadatást, ám a védő a Legfelsőbb Semmítőszékhez fordult. Október közepén a testület formai hiányosságokra hivatkozva felfüggesztette az eljárást, és visszautalta az ügyet Bolognába.

Az Északi Áramlat vezetékei elleni támadások három évvel ezelőtt világszerte jelentős visszhangot váltottak ki. A robbanások mintegy hét hónappal azután történtek, hogy Oroszország megindította Ukrajna elleni háborúját. A detonációk olyan súlyosan megrongálták a már működő két vezetéket, hogy azokon többé nem haladhatott át földgáz.

A további két új vezeték közül az egyik szintén súlyos károkat szenvedett, bár még nem helyezték üzembe, mivel Németország néhány nappal az orosz invázió 2022. februári megindítása előtt felfüggesztette az engedélyezését.

E hónap elején egy lengyel bíróság elutasította Németország kiadatási kérelmét egy másik ukrán férfi ügyében, akit szintén a 2022-es Északi Áramlat-robbantásokban való részvétellel gyanúsítanak, és elrendelte a szabadon bocsátását.