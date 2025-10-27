A Rockmaraton Fesztivál helyzete is bizonytalan, jelenleg újraterveznek a szervezők

Sziget Fesztivál;Rockmaraton;fesztiválok;fesztiválpiac;

2025-10-27 17:36:00 CET

A fesztivál kiemeli, az elmúlt évek jelentős költségnövekedése miatt az esemény fenntarthatósága alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel. Egyben leszögezi: aggasztó, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul.

A Rockmaraton több mint 30 éves története nem ér véget, azonban a jelenlegi zenei és fesztiválpiaci helyzet jelentős kihívásokat jelent – írja a Rockmaraton Fesztivál a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében felidézi, Magyarországon számos fesztivál szűnt meg vagy szünetelteti működését, ami a piac bizonytalanságát jelzi. Különösen aggasztó – folytatódik a közlemény –, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul.

A fesztivál kiemeli, a Rockmaraton mindig saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra támaszkodva, érdemi támogatások és szponzorok nélkül.

„Az elmúlt évek jelentős költségnövekedése miatt a fesztivál fenntarthatósága alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel. Nem lehet a vendégekre terhelni az emelkedést és mi sem tudjuk lekövetni a kigazdálkodást”

– áll a bejegyzésben.

A fesztivál hangsúlyozza, fontos számára, hogy a rendezvény hiteles és felelős módon működjön a fellépők, szolgáltatók és a közönség felé egyaránt. Célja, hogy a Rockmaraton hosszú távon fennmaradjon, ezért jelenleg a folytatás feltételeinek újratervezése zajlik. Ezért a közönség türelmét és megértését kéri, egyben azt ígéri, a további információkkal folyamatosan jelentkezni fog.