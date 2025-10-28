Szijjártó Péternek eligazítást tartott Minszkben Szergej Lavrov, a magyar külügyminiszter ismét felajánlotta Budapestet egy későbbi békecsúcshoz

Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti békecsúcsot – közölte az MTI-szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Minszkben, miután találkozott orosz kollégájával Szergej Lavrovval. Minszkben éppen most zajlik a harmadik minszki nemzetközi eurázsiai biztonsági konferencia, ahol Lavrov közölte Szijjártóval, készen állnak arra is, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkozzanak egymással.
– Nem kérdés az, hogyha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre – tette hozzá a magyar diplomácia vezetője, aki szerint Minszkben „áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet”. Megerősítette, amit utólag Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is állított, hogy Orbán Viktor a La Repubblica olasz lapnak nem nyilatkozott olyat, hogy rávenné Donald Trumpot az oroszokat sújtó szankciók visszavonására.Szijjártó Péter: Lesz budapesti Trump–Putyin-csúcs, csak az amerikaiak szerint most nem hozna valódi eredményt
– A magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásait majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogja egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával – idézte a magyar állami hírügynökség Szijjártó Pétert, aki szerint az Egyesült Államokban is Magyarország energiaellátásának biztonságát képviselik majd.A közeljövőben nem lesz Trump–Putyin-csúcstalálkozó BudapestenOrbán Balázs szerint álhír, hogy Orbán Viktor rávenné Donald Trumpot az oroszokat sújtó szankciók visszavonására
A TASZSZ orosz állami hírügynökség is beszámolt az újabb felajánlkozásról, amely szerint magyar partnerek megerősítették, hogy készek platformot biztosítani az orosz-amerikai kapcsolatokhoz. – A felek megvitatták a kétoldalú együttműködés gyakorlati kérdéseit, beleértve az energiaszektort is. Folytatódott a véleménycsere az aktuális nemzetközi kérdésekről. Az ukrán kérdések megvitatása során hangsúlyozták a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve a nyelvi és vallási jogokat is, amelyeket a kijevi rezsim szisztematikusan megsért – emelte ki a találkozó lényegét az orosz külügyminisztérium közleménye.Orbán Viktor a jövő hét második felében elutazik Donald Trumphoz, hogy rávegye az amerikai elnököt az oroszokat sújtó szankciók visszavonásáraOroszország elleni háborús cselekménynek minősítette a budapesti Trump–Putyin-csúcs lemondását Dmitrij MedvegyevMagyar Péter a budapesti békecsúcsról: Csak akkor lesz valódi béke, ha mindenki tiszteletben tartja az országok függetlenségét és biztonságát