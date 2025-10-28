Szijjártó Péternek eligazítást tartott Minszkben Szergej Lavrov, a magyar külügyminiszter ismét felajánlotta Budapestet egy későbbi békecsúcshoz

Budapest;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;Minszk;béketárgyalások;orosz-ukrán háború;

2025-10-28 15:37:00 CET

A magyar diplomácia vezetője szerint nem kérdés a magyar főváros esetleges szerepe, az oroszok azonban „a kijevi rezsimnek” nemzeti kisebbségek jogait sértő politikáját emelték ki a megbeszélés fő témájaként.

Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti békecsúcsot – közölte az MTI-szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Minszkben, miután találkozott orosz kollégájával Szergej Lavrovval. Minszkben éppen most zajlik a harmadik minszki nemzetközi eurázsiai biztonsági konferencia, ahol Lavrov közölte Szijjártóval, készen állnak arra is, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkozzanak egymással.

– Nem kérdés az, hogyha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre – tette hozzá a magyar diplomácia vezetője, aki szerint Minszkben „áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet”. Megerősítette, amit utólag Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is állított, hogy Orbán Viktor a La Repubblica olasz lapnak nem nyilatkozott olyat, hogy rávenné Donald Trumpot az oroszokat sújtó szankciók visszavonására.

– A magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásait majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogja egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával – idézte a magyar állami hírügynökség Szijjártó Pétert, aki szerint az Egyesült Államokban is Magyarország energiaellátásának biztonságát képviselik majd.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség is beszámolt az újabb felajánlkozásról, amely szerint magyar partnerek megerősítették, hogy készek platformot biztosítani az orosz-amerikai kapcsolatokhoz. – A felek megvitatták a kétoldalú együttműködés gyakorlati kérdéseit, beleértve az energiaszektort is. Folytatódott a véleménycsere az aktuális nemzetközi kérdésekről. Az ukrán kérdések megvitatása során hangsúlyozták a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve a nyelvi és vallási jogokat is, amelyeket a kijevi rezsim szisztematikusan megsért – emelte ki a találkozó lényegét az orosz külügyminisztérium közleménye.