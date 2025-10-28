Balog Zoltán - karakánul, merészen - jól megdicsérte Orbánt

A szintén - mondjuk úgy finoman - lojális MTI számolt be a Die Welt című német konzervatív lapban megjelent, Senki sem annyira elkötelezett, mint Orbán c. interjúról, azon belül is arról, hogy az emberi erőforrások minisztere ebben sietett kijelenteni: messze Orbán Viktor járul hozzá a legnagyobb energiával és munkával az ország ügyeinek intézéséhez.