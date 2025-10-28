A német lap tudósítói egy ukrán katonával készítettek interjút a frontvonaltól csaknem harminc kilométerre. A becsapódás következtében a nyilatkozó meghalt, egy másik katona lábát amputálni kellett, a riportereknek a repeszek okoztak sérüléseket.
A cseh miniszterelnök így védte meg magyar kollégáját a die Weltnek nyilatkozva.
A magyar miniszterelnök megint csak szavakban kemény.
Ráadásul a találkozó a tervezett 45 perc helyett csupán 20 percig tartott.
Politikai sztár lett Magyarország, legalábbis egy napon ritkán foglalkozik egy közép-kelet európai országgal a Die Welt, a Guardian és a Financial Times. Mindhárom orgánum Orbán fenyegetőzéséről ír, illetve arról, hogy senki sem tudja, merre mozdulnak végül a választók.
Noha egyes közvéleménykutatók szerint a Fidesz előnye miatt lefutottnak tekinthető a közelgő magyarországi választás, van egy tényező, amely veszélyezteti Orbán Viktor kormányfő győzelmét - írja a Die Welt.
A Die Welt című német konzervatív lap a "Stop Soros" elnevezésű törvényjavaslat-csomaggal kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal.
Németországban a Die Welt című konzervatív napilap a civil törvénnyel kapcsolatban, míg Szlovákiában a liberális Sme a migránskvóták nem teljesítése miatt három tagállam ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárással összefüggésben foglalkozott Magyarországgal.
A Die Welt című konzervatív német lap a nemzetközi migrációs válsággal kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal az online kiadásában pénteken.
Német ügynöknek nevezte Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Isztambulban egy rendzvényen a Die Welt című német lap hétfőn Törökországban előzetes letartóztatásba helyezett újságíróját, Deniz Yücelt - írta az Aksam török napilap internetes oldalán.
A német kormány elvárja a török hatóságoktól, hogy a lehető leghamarabb helyezzék szabadlábra a Die Welt című német lap Isztambulban letartóztatott tudósítóját - mondta szerdán Berlinben a német kormány szóvivője.
A szintén - mondjuk úgy finoman - lojális MTI számolt be a Die Welt című német konzervatív lapban megjelent, Senki sem annyira elkötelezett, mint Orbán c. interjúról, azon belül is arról, hogy az emberi erőforrások minisztere ebben sietett kijelenteni: messze Orbán Viktor járul hozzá a legnagyobb energiával és munkával az ország ügyeinek intézéséhez.
A Die Welt című német konzervatív lap a Jobbikról közölt írást keddi számában, Szalonképessé akar válni Magyarország jobboldali pártja címmel.