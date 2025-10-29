Őrbottyán nem nevet Nagy Ferón, a polgármester szerint a városlakók többsége megfosztaná díszpolgári címétől a zenészt

botrány;Nagy Feró;riport;Őrbottyán;áldozathibáztatás;

2025-10-29 05:55:00 CET

Van persze, aki azt állítja, Nagy Feró csak az igazságot mondta az áldozathibáztató kijelentéseivel a Szőlő utcai ügyben. Riport.

- Hogyne ismernénk őt, szokott járni hozzánk a boltba! – árulta el az egyik eladó, mikor a Nemzet Csótányáról érdeklődtünk egy őrbottyáni kis közértben.

– És hallott a budapesti Szőlő utca-ügyről, az énekes botrányt keltő nyilatkozatáról? – kérdeztük a hölgyet a kassza túloldalán.

- A városban annyira nem foglalkozunk politikával, de tudom miről van szó. Olvastam, amit mondott, szerintem csak poénkodott - felelte.

Mikor megkérdeztük, hogy megfosztaná-e Nagy Ferót a díszpolgári címtől, rosszallóan rázta a fejét: - Nem gondolom, hogy ennek bármi köze van a munkásságához! – zárta rövidre a témát.

Mint ismert, a Beatrice Kossuth-díjas énekese még október 23-án, egy TikTok-csatorna kérdésére így fogalmazott Juhász Péter Pálról, a Szőlő utcai javítóintézet exigazgatójáról, aki a rendőrség gyanúja szerint lányokat prostituáltként futtatott: – A lányok is pénzt kaptak érte, mindenki jól járt!

Egy helyi képviselőnő, Deák Emese előbb kezdeményezte, hogy fosszák meg Nagy Ferót a 2023-ban odaítélt városi díszpolgári címétől, majd rejtélyes okok miatt egy nap múlva inkább lemondott posztjáról. Facebook-posztjában arról írt, hogy az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület eddig távol tartotta magát a nagypolitikától, képviselői kezdeményezése viszont megosztó, ezért lemond önkormányzati mandátumáról és az őt jelölő egyesületből is kilép. Azóta Deák Facebook-oldalát is eltávolították, ő maga pedig senkinek sem nyilatkozik.

A piactérhez érkezve már vegyes véleményekkel találkoztunk. Két Dragon-keserűt és „körteízű alkoholt” fogyasztó idős férfi nem akart rosszat mondani a kormánypárti énekesről, hiszen „jókat szoktak beszélgetni”; igaz, leginkább csak labdarúgásról.

Szerintük Nagy Feró „az igazságot mondta” Juhász Péter Pállal és a prostitúcióval kapcsolatban. - Pénzt kaptak a lányok, mindenki jól járt. Ne legyünk álszentek, Bottyánban 12 éves lányok szülnek, azzal miért nem foglalkozik senki?

– fakadt ki kérdésünkre az egyik őszes halántékú úr, aki úgy érzi, semmivel nem lesz jobb senkinek attól, ha Nagy Ferót megfosztják a díszpolgárságtól. Deák Emese képviselői munkájával viszont elégedetlen; régóta nem aszfaltozták újra az utcáját, így jó hogy Deák a díszpolgárvita miatt távozott az önkormányzattól.

Egy helyi fiatal másképp látta, szerinte Nagy Ferótól el kéne venni a címet, sőt fideszes szerepvállalása és vitatható nyilatkozatai miatt eleve méltatlan volt arra, hogy Őrbottyán díszpolgára legyen.

A férfi nem tudta megmondani miért mondott le Deák Emese, de azt elárulta: ismeri őt és családját, kizártnak tartja, hogy az önkormányzati képviselő ne valamilyen politikai nyomásra táncolt volna vissza. Úgy érzékeli, Őrbottyánban egyébként változik a közhangulat, bár mindenki politikamentességről beszél, jövőre „erősen számolnak” a kormányváltással.

Egy téli ruhákat áruló hölgy az utcán szintén arról beszélt lapunknak, hogy szó nincs politikamentességről, megosztotta a várost Nagy Feró két évvel ezelőtti kitüntetése. S bár az énekes mostani nyilatkozatai is vállalhatatlanok, Deák Emese rendszeresen számon kérte az önkormányzatot és személyesen a polgármestert, amiért szerinte túlságosan kiszolgálják a Fidesz akaratát.

-Tény, hogy nem voltunk jó viszonyban! – mondta Szabó István polgármester, akit délután a Városházánál csíptünk el. Azt ugyanakkor tagadta, hogy a díszpolgári cím elvételét követelő képviselőnő miatta, vagy politikai fenyegetések miatt gondolta meg magát egy nap alatt, és mondott le a posztjáról. – A helyiek szerint Deák Emese az országos Fidesz kiszolgálásával vádolta önt, mielőtt visszavonult – vettettük közbe, amit a polgármester nem is cáfolt. De – mint mondta – nem ebben látta a vitáik lényegét.

- Sosem tagadtam, hogy jobboldali érzelmű vagyok. A Polgári Köröknek is tagja voltam, de ez már réges-régen volt. Városvezetőként Őrbottyánban nem a nagypolitikát, hanem a helyieket képviselem

pártpolitika-mentesen. Viszont van itt egy ellenzéki csoport – a Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület – akik a pártpolitikát idehozzák, és az elmúlt ciklusok felülvizsgálatát tűzték a zászlójukra. Ezzel sincs semmi baj, csak éppen olyan ügyekről van szó, amiket már a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár is megvizsgált – magyarázta a polgármester.

(Megkerestük az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület vezetőjét, Ladjánszky Attila, alpolgármestert is, de nem kívánt nyilatkozni, sőt azt mondta, az egyesület többi tagja sem fog.)

Az elmúlt napok alapján a polgármester úgy érzékeli: az őrbottyániak többsége megfosztaná Nagy Ferót a díszpolgárságtól. Ám szerinte ez leginkább ismerethiányból fakad, hiszen a mostani helyi rendelet nem teszi lehetővé. - Deák Emese ugyan lemondott, de az egyesülettől kezdeményezték, hogy novemberben kerüljön a testület elé a címek kiadásának felülvizsgálata. Nem tudom, hogy ez jogilag lehetséges-e, viszont az biztos, hogy Feró nyilatkozatai morálisan nem megengedhetőek – szögezte le. Szabó István személyes véleménye az, hogy amennyiben mégis van erre lehetőség, „felmerülhet”, hogy valóban megfosszák a címtől a Beatrice énekesét.

A polgármesterrel még azelőtt beszéltünk, hogy telefonon utolértük volna Nagy Ferót, aki ottjártunkkor nem tartózkodott Őrbottyánban. - Már nincs véleményem az egészről, úton vagyok interjút adni a Magyar Nemzetbe – mondta a rockzenész. Állítása szerint nem foglalkozik azzal sem, hogy Vitályos Eszter kormányszóvivő elhatárolódott tőle, Bayer Zsolt pedig bocsánatkérésre szólította fel. Azt mondta, Bayer Zsolttal azóta telefonon beszélt, Vitályos Eszter szavaival pedig nincs miért foglalkoznia. (Azóta Selmeczi Gabriella is elhatárolódott és Hankó Balázs kulturális miniszter azt mondta, bocsánatot kellene kérnie)

Este Nagy Feró a HírTV Monitor című adásában szerepelt.

- Egy rockzenésztől lehet, hogy kicsit leértékeli a dolgokat, és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd most elnézést kérek tőlük, oszt viszon'látásra!” - mondta.

Tehát akkor most elnézést kérsz tőlük? - kérdezte a riporter, mire a zenész így válaszolt:

- A lányoktól igen.