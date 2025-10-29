Újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról az Orbán-kormány

Budapest;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;sarc;

2025-10-29 07:59:00 CET

Karácsony Gergely szerint ez már a halálos döfés.

A kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról kedd este – írja Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

A főpolgármester bejegyzésében hangsúlyozza, az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés.

„Eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatunkra 22 milliárdot biztosít az állam. Vagyis abban a nem várt esetben, hogy nem történik újabb kormányzati rablás Budapest pénzéből, már akkor is mínuszban tudunk csak évet zárni. Ez pedig azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható” – írja, hozzátéve, hogy

az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

„Ezt okozza a fővárosnak a kormány, az a kormány, amelyiknek több mint fél év is kevés volt ahhoz, hogy az általa is szorgalmazott tárgyalási javaslatunkra legalább reagáljon. Pedig már lassan az összes állami ellenőrző szerv, minden rövidítés, az ÁSZ, a FÁSZ, az AB, mindenki kimondta: megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető. Lehet ezt még húzni, kivéreztetésre játszani előre megfontolt politikai szándékból, de újra mondom, nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés: aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja” – véli Karácsony Gergely.

A főpolgármester kiemeli, a ma összeülő Fővárosi Közgyűlésnek, az ott várható politikai adok-kapoknak is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon, és hamarosan elválik, hogy ad-e kellő felelősséget is. „Ahogy eddig, most is bízom a budapestiek szolidaritásában is, szükség lesz rá. Budapest élni akar, nem csak túlélni” – zárja bejegyzését.