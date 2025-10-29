Meghalt György Péter esztéta

gyász;György Péter;

2025-10-29 13:34:00 CET

György Péter hetvenegy éves korában hunyt el.

Elhunyt György Péter esztéta, médiakutató, egyetemi tanár – írja a Papageno.

György Péter 1954-ben született. Kutatási területe a 20–21. századi magyar művészettörténet – különös tekintettel az avantgárdra –, a kortárs művészet elmélete és gyakorlata, illetve az új média kulturális összefüggései voltak.

A portál felidézi, György Péter magyar-történelem-esztétika szakon végzett az ELTE-n. Szakdolgozata a magyar avantgarde történetének egy részét dolgozta fel, ezt a témát érintette később disszertációja is. Első monográfiájának témája az Európai Iskola, melyet Pataki Gáborral közösen adott ki. Megjelentek művei a kortárs amerikai, európai és magyar avantgarde mozgalmakról.

1989 után részt vett az ELTE BTK média szak alapításában, illetve tanított a New York-i New School for Social Research-ben. Nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője volt. DSc dolgozata a múzeumelmélet filozófiai kérdéseivel foglalkozott, 2005 óta az MTA doktora, 2006-ban habilitált az ELTE-n (filozófiai tudományok). Az elmúlt években több tanulmányt és könyvet írt múzeumokkal kapcsolatban, műveinek egy része idegen nyelven is megjelent. 2016 tavaszán látott napvilágot Az ismeretlen nyelv – A hatalom színrevitele című kötete.

Az elmúlt évtizedek során folyamatosan részt vett a média és kommunikáció szakok magyar felsőoktatási kurrikulumának kidolgozásában, illetve a kurrikulumok adaptálásában, a BA/MA/PhD rendszerbe való beillesztésében. Ennek a folyamatnak részeként jött létre a Filozófia Doktori iskolán belül a Film-, Média-, és Kultúraelméleti Doktori Program, melynek a kezdtetek óta a vezetője volt. Részt vett konferenciákon a New York Universityn, Manchesterben, Londonban, Dortmundban, Edinburghben, Koppenhágában, Párizsban, Moszkvában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Ljubljanaban, Koperben és Pozsonyban.