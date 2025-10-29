A Lépcsőházi katarzis az elveszített édesanya könyve, és a hetvenéves György Péter ezúttal sokkal nagyobb teret enged a személyes hangnak és az intim családi pillanatoknak, alighanem ez a szerző egyik legszemélyesebb alkotása. Az anya-fiú kapcsolatán és a gyászmunkán keresztül olvashatunk a huszadik század magyar és európai emlékezetkultúrájáról is, és hogy „mint tűnt elő, akaratlanul, [az anya] halálakor az ő végjátékában is a történelem”. A szerzővel a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitása előtt beszélgettünk.
Egy lakásfelújítás során kerültek elő Király István naplói. A Könyvfesztiválon zsúfolt teremben vitázott a könyv fontosságáról az irodalomtudós közgazdász lánya, Király Júlia, György Péter esztéta és Katona Ferenc irodalmár.
György Péter esztéta, Ungváry Krisztián történész és Pápay György újságíró beszélgettek a Fiatal Írók Szövetségének konferenciáján.
Geszti Péter a közelmúltban szellőztette meg a szomorú hírt, miszerint elképzelhető, hogy az idei évben elmarad az ARC plakátkiállítás, miután több szponzor is visszalépett. Most a Népszava megkeresésére megerősítette: idén is megtartják a rendezvényt, méghozzá a híresztelésekkel ellentétben ingyenesen.
György Péter a Matáv tanácsadójaként nagy szerepet vállalt az Origo megalapításában, azóta is részt vesz a menedzsment döntéseiben. A főszerkesztő kirúgása azonban már sok volt neki, szerinte az Origo többé nem lesz valódi újság.