Eddig huszonketten jelezték a szolnoki buszbaleset sérültjei közül, hogy igényt tartanak a fájdalomdíjra

MÁV;Lázár János;Szolnok;sérültek;buszbaleset;fájdalomdíj;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-10-29 10:01:00 CET

A MÁV-csoport közölte, az adatok ellenőrzése és az ügyintézés folyamatban van.

Már huszonketten jelezték a múlt héten történt szolnoki buszbaleset sérültjei közül, hogy igényt tartanak arra a fájdalomdíjra, amit Lázár János építési és közlekedési miniszter ígért nekik a megrázó baleset napján – ez derült ki abból a válaszból, amit a MÁV-csoport küldött a 24.hu-nak a portál Építési és Közlekedési Minisztériumnak (ÉKM) írt megkeresése után.

Mint korábban hírt adtunk róla, múlt szerda reggel a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött egy helyi járatú busz Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél. A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt indított nyomozást. A balesetben 19 felnőtt és négy gyermek sérült meg, közülük egy nyugdíjas súlyos, 21 utas és egy gyalogos pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Lázár János közölte, hogy a szerencsétlenséghez jelenlegi ismereteik szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem pedig műszaki ok vagy egyéb körülmény. A tárcavezető kiemelte, hogy az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is elfogadhatatlan. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat lefolytatásán túl fájdalomdíjat kell fizetni azoknak, akik érintettek a balesetben.

A 24.hu megkereste az Építési és Közlekedési Minisztériumot, hogy megtudja, mekkora összegű fájdalomdíjra számíthatnak az érintettek, illetve ennek az összegét befolyásolja-e az, hogy milyen súlyosak voltak a sérüléseik. A portál arra is rákérdezett, hogy mikor kapják meg az érintettek a pénzt, illetve kap-e fájdalomdíjat a buszvezető.

A MÁV-csoport kommunikációs osztálya válaszul közölte:

„Az október 22-i szolnoki buszbalesetben sérülést szenvedett utasaink, Lázár János miniszter úr posztjában és a sajtóközleményünkben leírtak szerint fájdalomdíjban részesülnek. Ezért arra kértük az érintetteket, hogy vegyék fel a kapcsolatot társaságunkkal a [email protected] email-címen. Eddig 22 utasunk jelezte igényét a fájdalomdíjra. Az adatok ellenőrzése és az ügyintézés folyamatban van, hamarosan minden részletre kiterjedő tájékoztatást fogunk adni az érintetteknek.”

A MÁV-csoport mielőbbi felépülést kívánt minden érintett utasnak, és közölte, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében konkrét személyekre vonatkozó információkat nem áll módjában megosztani.