Orbán Balázs szerint álhír, hogy Orbán Viktor rávenné Donald Trumpot az oroszokat sújtó szankciók visszavonására

Orbán Viktor;Egyesült Államok;szankciók;Donald Trump;La Repubblica;Orbán Balázs;álhírek;fake news;amerikai szankciók;

2025-10-28 09:53:00 CET

A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, nem mondott olyat a magyar kormányfő, hogy hibázott az amerikai elnök a büntetőintézkedésekkel, ahogy az sem hangzott el, hogy megpróbálná visszavonatni a szankciókat.

„A La Repubblica nevű olasz balliberális napilap, majd nyomában a teljes magyar »független-objektív« sajtó olyasmit adott Orbán Viktor szájába, amit a magyar miniszterelnök soha nem mondott” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója kedd reggel a Facebook-oldalán.

Mint posztjában közölte, az olasz újságíró Giorgia Melonival való találkozója előtt az utcán szólította meg a magyar kormányfőt, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról azt kérdezte tőle: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?” Orbán Balázs szerint a miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hogy hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel, majd pontosan a következő hangzott el:

„Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.”

Orbán Balázs szerint a La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”. Márpedig szerinte ez egyszer nem hangzott el, „a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként”, amit tudatos politikai manipulációnak tart. „Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni” – tette hozzá.

Az ügy előzménye, hogy az Olaszországban tartózkodó Orbán Viktor a La Repubblica újságírójának állítólag azt mondta: „Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja őket.” A miniszterelnök Romában, az utcán nyilatkozott a lapnak azután, hogy távozott a vatikáni pápai audienciáról és elindult a találkozójára Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A beszámoló szerint az is elhangzott, hogy Orbán Viktor nemsokára Washingtonba utazik, hogy tárgyaljon az amerikai elnökkel, erre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői nyilatkozata szerint a jövő hét második felében kerülhet sor.

Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy elhalasztja a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború lezárása ügyében tervezett Budapesti csúcstalálkozóját, mivel szerinte nem történt érdemi előrelépés a diplomáciai erőfeszítésekben, és az időzítés sem volt megfelelő. Ezzel egy időben a Fehér Ház új szankciókat jelentett be a két legnagyobb orosz olajcégre, a Rosznyeftyre és a Lukoilra. Mint arról beszámoltunk, utóbbi a büntetőintézkedésekre hivatkozva azt tervezi, hogy eladja külföldi érdekeltségeit.