Donald Trump nagy sikernek nevezte a találkozóját Hszi Csin-pinggel, azonnali hatállyal csökkenti a kínai termékekre kivetett amerikai vámokat

2025-10-30 06:58:00 CET

Megoldódott a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos kérdés, Kína rengeteg szójababot fog vásárolni az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök áprilisban Kínába látogat, ezt követően pedig Hszi Csin-ping is az Egyesült Államokba utazik.

Csodálatosnak nevezte a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott találkozóját Donald Trump amerikai elnök, és kiemelte: az egyeztetés során több fontos pontban is döntés született.

A BBC szerint Donald Trump az Air Force One fedélzetén „nagyszerű vezetőként” jellemezte a kínai elnököt. – Washington és Peking sok mindenben egyetért – állapította meg, majd bejelentette, az Egyesült Államok azonnali hatállyal csökkenti a korábban a kínai árucikkekre a fentanil összetevőinek beáramlása miatt kivetett vámokat. Megjegyezte, Kína nagy mennyiségű szójababot fog vásárolni, amit ő nagyra értékel.

Konkrétumok említése nélkül az amerikai elnök azt is elmondta, hogy megoldódott a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos kérdés. Ez egy kulcsfontosságú vitapont volt a két ország között, Donald Trump ugyanis azt követően helyezett kilátásba további 100 százalékos vámot a Kínából Egyesült Államokba érkező termékekre november 1-től, hogy Kína exportkorlátozó lépéseket jelentett be a ritkaföldfémek kivitelére.

A Reuters szerint Donald Trump beleegyezett, hogy 47 százalékra csökkenti az importvámokat, cserébe azért, hogy Kína újraindítja a szójabab-vásárlásokat, fenntartja a ritkaföldfémek exportját és fellép a fentanil illegális kereskedelme ellen.

Mindemellett közölte,

tegnap este kellemes beszélgetést folytatott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel. Az amerikai elnök nemrég leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg az importvámokról.

mostani útján túl elfoglalt volt ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsongunnal, de visszatérhet. Azt fejtegette, az észak-koreai vezető rajta kívül nem sok embert kedvel, és háború lehetett volna, ha nem választják meg. Phenjan egyébként mindössze néhány órával Trump Dél-Koreába érkezése előtt stratégiai cirkálórakétákat tesztelt a Sárga-tengeren.

Tajvan nem került szóba a megbeszéléseken.

és az Egyesült Államok együtt fog működni Hszi Csin-pinggel Ukrajna ügyében.

Az amerikai elnök a sajtótájékoztató zárásaként „nagy sikernek” és „nagy megtiszteltetésnek” nevezte a találkozót, valamint Hszi Csin-ping vezetői képességeit dicsérte. Bejelentette, hogy áprilisban Kínába látogat, és közölte, hogy valamikor ezt követően Hszi Csin-ping is az Egyesült Államokba utazik.

10-ből 12 – jelentette ki az amerikai elnök, amikor arra kérték, értékelje a találkozóját Hszi Csin-pinggel.