Republikon Intézet: 10 százalékkal vezet a Tisza a biztos szavazó pártválasztók között

Októberben már 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára – derül ki a Republikon Intézet legfrissebb, október 16. és 22. között készült, lapunkhoz is eljuttatott felméréséből.
A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35. A biztos szavazó pártválasztók 44 százaléka szavazna a Tiszára, 34 százalékuk a Fideszre, így a Tisza 10 százalékponttal vezet, 2 százalékponttal növelve előnyét szeptember óta.
Az elemzés kiemeli, ezek a változások hibahatáron belüliek, és az adatfelvétel az október 23-i felvonulások előtt zárult, így azok hatása még nem érződhet. Eddig azonban úgy tűnik, az ősz folyamán Magyar Péterék vannak nyeregben, hiába sikerült a Fidesznek megvetnie a lábát a nyáron, a Tisza hosszú hónapok óta tartja előnyét.
A kutatásból kiderült az is, hogy
a Mi Hazánk továbbra is a harmadik legerősebb párt, a támogatottsága azonban hibahatáron belül csökkent októberben, a teljes népesség 5, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 7 százaléka szavazna a pártra.
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) hibahatáron belül erősödött a hónapban, így a teljes népesség és a pártválasztók körében osztozik a dobogós helyen a Mi Hazánkkal, 5, illetve 6 százalék a támogatottsága. A biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka szavazna az MKKP-ra októberben, így jelenleg befutó helyen van, bár a küszöbön táncol.
a DK támogatottsága nem változott októberben, a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka szavazna a pártra, parlamentbe jutása jelenleg kérdéses.
a kisebb pártok támogatottságában nem állt be lényegi változás. A Momentum és az LMP nem indul a 2026-os választáson, ezért októberben már nem mérte a támogatottságukat a Republikon Intézet.
a válaszadók 1-3 százaléka szavazna egyéb pártokra. A biztos szavazók aránya 6 százalékponttal csökkent októberben, míg a biztos távolmaradók aránya 4 százalékponttal növekedett. A bizonytalanok aránya ismét tovább nőtt, 2 százalékponttal 31 százalékra.