Fidesz;DK;Republikon Intézet;pártpreferenciák;pártpreferencia;MKKP;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2025-10-30 11:47:00 CET

Republikon Intézet: 10 százalékkal vezet a Tisza a biztos szavazó pártválasztók között

A teljes népességben 6 százalék Magyar Péter pártjának az előnye.