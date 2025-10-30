Magyar Péter megnevezte a Tisza Párt egészségügyi miniszter-jelöltjét

egészségügy;Magyar Péter;Tisza Párt;Hegedűs Zsolt;

2025-10-30 17:59:00 CET

Hegedűs Zsolt ortopéd sebész főorvossal publikált egy podcastot a Tisza Párt elnöke, a felvezetőben pedig már mint egészségügyi miniszter-jelöltet mutatta be szakembert.

Hallgassátok meg a leendő TISZA-kormány egészségügyi miniszterével, Hegedűs Zsolt főorvos úrral folytatott beszélgetésünket a TISZTA Hang podcast műsorában - közölte Magyar Péter a Facebookon, mellékelve a szakértővel lefolytatott egyórás beszélgetésüket.

Hegedűs Zsolt főorvos, ortopéd sebész - id. Hegedűs Loránt református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület korábbi püspökének fia - eddig is a Tisza Párt egészségügyi szakértői munkáját vezette, de konkrétan mint miniszter-jelölt, csak most lett megnevezve. Bemutatkozásában ismertette, több mint harminc éve dolgozik a területén, korábban az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben dolgozott (ORFI), majd a MÁV-kórházba ment, 2005-től pedig külföldön is dolgozott. Elmondása szerint a magyar egészségügyben tapasztalható feudális viszonyok miatt úgy érezte, nem akar bennragadni ebben a rendszerben. Angliába ment, ahol egy évvel később már osztályvezető főorvos lett. Négygyermekes édesapa, a legfiatalabb 18 éves, most kezdte el az egyetemet - mondta. Felesége szintén orvos, szemész.

A szakember elmondta, hogy külföldi karrierje ellenére a szíve visszahúzta Magyarországra, 2015-ben költözött haza. Azóta egyebek közt elindított egy folyamatot a hálapénz kivezetésére, illetve rezidens szakszervezetet alapított, amelyben alelnökként működött. Mint mondta, a külföldön megismert jó gyakorlatokat szeretné meghonosítani a magyar egészségügyben is.

„Szakmaiság, emberség, alázat. Köszönjük Hegedűs doktor úrnak, hogy vállalja ezt az embert próbáló, ugyanakkor nagyon szép feladatot” - írta Magyar Péter.

A teljes beszélgetés alább megtekinthető: