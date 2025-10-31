Financial Times: A moszkvai követelések miatt mondta le Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozóját az Egyesült Államok

Budapest;Oroszország;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-10-31 11:00:00 CET

A lap szerint az amerikai külügyminiszter a Szergej Lavrovval folytatott telefonbeszélgetése után megállapította, hogy Oroszország nem mutatott tárgyalási hajlandóságot.

AZ Egyesült Államok azt követően mondta le Donald Trump tervezett budapesti csúcstalálkozóját Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz fél egy olyan feljegyzést küldött Washingtonnak, melyben határozottan kitartott Ukrajnával szembeni keményvonalas követelései mellett – írja a The Financial Times a történteket ismerő források beszámolói alapján.

A lap szerint ez a dokumentum területi engedményeket, Ukrajna fegyveres erőinek leépítését, illetve arra vonatkozó garanciát is tartalmazott, hogy az ország soha nem fog csatlakozni a NATO-hoz.

Az Egyesült Államok végül azután fújta le a találkozót, hogy Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett, Rubio pedig egy forrás szerint arról számolt be Trumpnak, hogy Moszkva nem mutat tárgyalási hajlandóságot. Az amerikai elnök „nem volt lenyűgözve” – állította a lap egy másik informátora.

A The Financial Times megjegyzi, a budapesti csúcstalálkozó lemondásáról szóló döntés kevesebb mint egy héttel azután született meg, hogy Trump látszólag Putyin felé kezdett mozdulni, hiszen többek közt a Zelenszkijjel tartott találkozóján végül nem tett ígéretet az ukrán elnöknek a Tomahawk rakéták átadására.

Emlékezetes, Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy lemondta Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború lezárása ügyében tervezett Budapesti csúcstalálkozóját, állítása szerint azért, mert szerinte nem történt érdemi előrelépés a diplomáciai erőfeszítésekben, és az időzítés sem volt megfelelő. Ezzel egy időben a Fehér Ház új szankciókat jelentett be a két legnagyobb orosz olajcégre, a Rosznyeftyre és a Lukoilra Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt. Akkor az amerikai elnök mondta, bízik benne, hogy az intézkedések csak ideiglenesek lesznek.

A csütörtöki Kormányinfón kiderült, Orbán Viktor november 7-én, vagyis jövő pénteken lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban.