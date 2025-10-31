Török Gábor most a strabagozó Lázár Jánosra reagálva szúrt egy kicsit oda az Orbán-kormánynak

Orbán-kormány;Fidesz;Lázár János;Török Gábor;

2025-10-31 15:50:00 CET

Miután a miniszter a háttérben megbújó Tisza-szálat vélte felfedezni az M30-as autópálya javításának csúszása miatt.

Előzőleg beszámoltunk róla, hogy miután Lázár János tegnap közölte, hogy a Strabag átbaszta az Orbán-kormányt, az építési és közlekedési miniszter ma felfedezte a háttérben meghúzódó Tisza-szálat is.

„Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvéleménykutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” - jelentette ki Lázár János, mindenfajta bizonyíték nélkül.

A vádaskodás Török Gábor politikai elemzőnek is feltűnt, aki eképp kommentálta a posztot: „Hogy mi mindenre képes egy kétesélyes/kétséges választás. Avagy a kormányzati kommunikáció új határvidékei.”

A politikai elemző az elmúlt hónapokban több alkalommal is nyílt bírálatot fogalmazott meg a Fidesszel szemben annál, mint amit megszokhatott tőle a nyilvánosság: több ízben beleállt például Sulyok Tamás köztársasági elnökbe, élesen bírálta a kormánypárti megyei lapokban megjelenő, Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló, mesterséges intelligenciával generált propagandaanyagot, Orbán Viktort pedig emlékeztette arra, hogy egy budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó egyáltalán nem garantál jólétet, hiszen 1994-ben a rosszemlékűvé vált Budapesti Memorandum nyélbe ütését követően az áram 65, a földgáz 53 százalékkal drágult. Mindezek miatt a kormánypropaganda már támadni is kezdte Török Gábort, a megafonos Deák Dániel például bizonyíték nélkül azt állította róla, hogy Magyar Péter felajánlotta neki Gulyás Gergely posztját a Miniszterelnökség élén egy esetleges új kormányban.